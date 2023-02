L’Obice Russo diventa carro armato Leopard ribaltato: parola di fonti russe. Le Fonti Russe che ci hanno abituato, tra le altre falsità, ad un meccanismo ormai notorio.

In una troll farm in Russia qualche anonimo “vatnik”, metà troll, metà burocrate, tutto soldatino nella “guerra ibrida” dei Russi all’Occidente cerca un video divertente. Lo scarica e lo ridiffonde con didascalie del tutto alterate.

Qualcuno ci casca e lo condivide, nel bizzarro mondo alla rovescia dei Russi in cui il factchecking non è scoprire la verità, ma sparare la menzogna più grossa urlando che “L’Occidente non ce lo dicono”.

Possibilmente nascondendosi dietro una massa di personaggi creati al computer, come il giornalista miliardario Vladimir Bondarenko, la reporter Pasionaria ex insegnante di chitarrina porta a porta Irina Kerimova e i fratelli immortali Sasha e Masha.

Anche in questo caso si tratta di un video decontestualizzato riportante didascalia falsa e mistificatoria.

Obice Russo diventa carro armato Leopard ribaltato: parola di fonti russe

Abbiamo visto circolare il video di un presunto carro armato Leopard ribaltato, rilanciato (esattamente come si aspettava chi l’ha re-etichettato) con varie didascalie derisive verso i mezzi militari occidentali.

Anche questo è un copione che abbiamo già visto coi Carri Armati Abrams, dove un video legato ad una esercitazione di derapata controllata è arrivato sulla TV di Stato Russa come prova dell’inferiorità della tecnologia Occidentale.

Quando il vatnik non arriva alla tecnologia occidentale, dice che il carro armato è acerbo, potremmo dire anche in questo caso.

Infatti i più esperti di militaria tra voi avranno già potuto riconoscere che quel carro armato non è un Leopard, come è evidente dal mero raffronto ottico

Si tratta di un obice Russo, ritratto in un video caricato da un account russofono nel 2015 (archiviato qui) la cui didascalia in russo recita

Hanno cercato di guidare i cannoni semoventi sul rimorchio. L’autista ha perso il controllo e il semovente è caduto e si è ribaltato.

Ovviamente, se il video è del 2015 non può trattarsi dei carri Leopard, che ricordiamo arriveranno solo in Primavera (nonostante Stoltenberg ricordi la necessità di una celere consegna, confermando dunque che la stessa non è ancora avvenuta), e se nel video non ci sono carri armati Leopard ma obici russi non si può parlare di mezzi occidentali.

Per essere ulteriormente precisi, l’oggetto (termine usato non a caso) ritratto nel video è un Obice 2s3 Akatsiya, entrato in servizio nell’Armata Rossa a partire dall’anno 1971 e colloquialmente chiamato Oggetto 303, costruito in risposta agli (ormai desueti) primi modelli del M109 Americano.

Conclusione

L’Obice Russo che diventa un carro armato Leopard ribaltato è un video decontestualizzato con una didascalia falsificata e mistificatoria.

