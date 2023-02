Questo video non riguarda carri armati Leopard in Ucraina a gennaio

Questo video non riguarda carri armati Leopard in Ucraina a gennaio: e questo chiuderebbe un fact checking particolarmente semplice.

In realtà come avevamo già anticipato siamo alla riapertura del ricco filone delle forniture militari. Bufala che arriva da molto lontano.

Dicevamo nel nostro precedente articolo, ne avevamo avuto un assaggio quando, in funzione di discredito dell’alleanza euroatlantica, le “fabbriche di troll” accesero la macchina della Disinformatia a pieno regime per trasformare le esercitazioni di DEFENDER20 in un improbabile “colpo di stato NATO mondiale” con carri armati, razzi e misssili avvistati ovunque, perlopiù con video e foto mistificati.

Anche in questo caso abbiamo account a caccia di video desueti e datati da ridatare, rietichettare e ridiffondere.

Un video pubblicato quindi il 27 Aprile 2022 dal politico tedesco Thadaus Konig viene quindi scaricato e ridiffuso.

In originale, come evidente da date, tempistiche e didascalia, si tratta di un battaglione di Carri Armati della Turingia di ritorno da un’esercitazione.

Esercitazione peraltro in Sassonia, come previsto dalla campagna di esercitazioni militari “Wettiner Sword” all’epoca in corso.

La didascalia peraltro riporta più volte l’avvertenza “Il trasporto di truppe non è correlato alla guerra in Ucraina o alle spedizioni di armi”, ma cme abbiamo visto, “fonti russe” e account filorussi sovente omettono o mistificano traduzioni non allineate alla narrativa che si propongono.

Come per il caso dei carri Abrams, passeranno infatti almeno tre mesi prima che i Carri Leopard arrivino, in tempo per la Primavera e la ripresa delle grandi operazioni militari sul campo.

Conclusione

Il video di presunti carri armati Leopard in Ucraina in realtà contiene carri armati di ritorno dalla Sassonia, per una esercitazione militare, e diretti in Turingia, modificato nella didascalia e ridiffuso per condividere un contenuto mistificato e artefatto.

