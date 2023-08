Nuovi autovelox a Cadoneghe dopo l’esplosione di ieri: il Sindaco replica pubblicamente

Stanno già arrivando nuovi autovelox a Cadoneghe dopo l’esplosione di ieri, come emerge da una presa di posizione forte del Sindaco del comune nel padovano. Il Primo Cittadino, infatti, ha deciso di replicare pubblicamente su diversi temi, dopo i gravi fatti di cronaca avvenuti mercoledì sera. Alcuni soggetti, al momento ignoti (anche se lo stesso sindaco ipotizza che gli impianti di videosorveglianza potrebbero aver individuato i responsabili), hanno fatto saltare in aria una macchinetta rea di aver generato multe record negli ultimi tempi.

In arrivo nuovi autovelox a Cadoneghe dopo l’esplosione di ieri: il Sindaco intanto replica pubblicamente su alcuni temi

La questione autovelox da sempre crea discussioni e polemiche sui social, come abbiamo osservato a suo tempo con l’analisi di una catena che aveva preso piede su WhatsApp. Cosa sappiamo, allo stato attuale, sui nuovi autovelox a Cadoneghe dopo l’esplosione di ieri? Come riportato da fonti locali, il Sindaco ha risposto pubblicamente condannando senza giri di parole l’atto vandalico, che avrebbe potuto provocare feriti se non peggio. La collocazione della macchinetta, infatti, è particolare e pare essere anche zona di transito pedonale.

Nel farlo, Marco Schiesaro ha confermato che siano già in arrivo nuovi autovelox a Cadoneghe. Allo stesso tempo, però, ha negato su Facebook la responsabilità diretta per l’installazione degli impianti: “Non capisco quale sia il mio comportamento. Le ho già spiegato tutto. Rispettiamo i limiti di velocità. Se ha qualche rimostranza bisogna rivolgersi a chi autorizza i rilevatori di velocità, che non è il Sindaco, comprenderne le motivazioni e soprattutto ascoltare chi ha promosso l’iniziativa. Credo dobbiamo tutti attenzione ai residenti che erano esausti ( le ricordo che vi sono stati 68 incidenti, 13 all’anno) e anche rispetto per chi in quella strada ha perso la vita“.

Insomma, sono in arrivo nuovi autovelox a Cadoneghe dopo l’esplosione di ieri, ma occorre valutare quanto affermato dal Sindaco, che ha deciso di replicare pubblicamente oggi.

