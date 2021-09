Novax bloccano l’Aeroporto Internazionale di Acicatena (immaginario): i figli di Bugliano crescono

Novax bloccano l’Aeroporto Internazionale di Acicatena è la notizia contenuta in un Tweet con reazioni tra il divertito, il trasecolato e l’incredulo.

Va detto a onor del vero che tra pochi che vi hanno creduto seriamente, dividendosi tra condanna per il gesto ed esultazione per un immaginario successo, molti hanno capito l’accaduto.

Forse Gondor (e internet) non era lì quando cadde il Comune di Bugliano, ma diversi epigoni in giro per Internet sono lì a raccoglierne l’eredità.

Lo scalcagnato Aeroporto Internazionale di Acicatena, fresco di un assembramento di 200.000 persone è uno di questi.

🛑 AEROPORTO CHIUSO

A causa di un forte assembramento di NoVax che stanno bloccando le piste, circa 200.000 persone, l’operatività dello scalo è sospesa. Seguono aggiornamenti. #NoGreenPass — Aeroporto Internazionale di Acicatena (@Aci_Airport) September 1, 2021

Un posto magico assediato da novax che fanno il BrucoMela nel tunnel dei Raggi X e portano lieti campioni di feci e urine per approfittare dei tamponi gratis e risparmiare due spicci sulle analisi.

Seguito dallo strampalato Comune di Bastione, già apparso sui nostri schermi con una diffusa beffa basata su presunti “tatuaggi col Green Pass” (comune immaginario che ci saluta nella sua rassegna stampa, e ricambiamo con affetto).

E dal gruppo di fan “Sei di Bugliano se…”, buffa parodia dei vari “Gruppi di abitanti del comune” pronti a devolvere in fucine di dinformazione, disagio e “buongiornissimi” nel volgere di pochi eoni. Nonché dallo scanzonato Studio Legale Bugliano, orfano di un comune ma sempre pronto ad aiutare con divertenti consigli.

Insomma, Bugliano è caduto, vittima dell’indifferenza dei social che molto chiedono e poco sanno dare, ma ha lasciato delle semenze che germogliano.

Nel folle giardino della Rete.

