Gaffe di Barillari: crede al Comune di Bastione fake sul tatuaggio con Codice QR del green pass

Ancora una gaffe per Davide Barillari, in un 2021 non particolarmente brillante per lui dal punto di vista social, se pensiamo che questo esponente politico ha creduto alla presunta iniziativa del Comune di Bastione (fake) sul tatuaggio contenente il Codice QR. Come sempre, tutto ruota attorno alla questione dei vaccini o del green pass. Come se non fosse bastata la gaffe di giugno, a poche ore dal malore accusato da Eriksen nel corso del match degli Europei tra la Danimarca e l’Islanda. Ne parlammo con un articolo specifico in merito.

La gaffe di Davide Barillari su Comune di Bastione fake e tatuaggio con Codice QR del green pass

In sostanza, qualcuno ha fatto presente a Barillari che il Comune di Bastione ha deciso di recente di ufficializzare una nuova iniziativa, tramite la quale i cittadini potranno procedere con il tatuaggio del Codice QR contenente il green pass. Ci si ritrova al cospetto di una notizia così incredibile da apparire impossibile nel 2021, in quanto il richiamo al nazismo e ad altre parentesi nefaste per l’uomo sarebbe palese, ma qui bisogna partire dal presupposto che si parli di un paesino fake.

Esattamente come Bugliano, infatti, il Comune di Bastione non esiste. Di conseguenza, non esiste neppure il provvedimento che consente di farsi tatuare il Codice QR contenente il green pass. Notizie tutto sommato scontate quelle che vi stiamo fornendo, ma non per Barillari, il quale ha pensato “bene” di commentare la bufala su Twitter con un eloquente messaggio: “Che vergogna“. Insomma, ha creduto che il provvedimento fosse reale.

Dal nostro punto di vista, senza dilungarci in ulteriori commenti sull'accaduto, non possiamo fare altro che ricordarvi alcuni concetti molto semplici.

