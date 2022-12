Ci segnalano i nostri contatti una foto con didascalia per cui Joe Biden ha conosciuto Jill a 15 anni. Ovviamente, foto sfocata e riscattata da cellulare perché ognuno ci veda un po’ quello che vuole.

Va detto che i QAnon, come altri complottisti, sono monotematici nelle loro accuse. Se diventi loro nemico, solitamente ti infamano accusandoti di essere satanista, pedofilo o ambo le cose contemporaneamente.

Con Biden capita sin troppo spesso, e ogni volta è una fake news diversa.

Non è vero che Joe Biden ha conosciuto Jill a 15 anni

La foto originale ritrae sì Joe Biden e Jill Jacobs, ma alle rispettive età di 33 e 24 anni.

All’epoca, Joe Biden era un giovane padre vedovo con due figli piccoli: a seguito di un grave incidente automobilistico nel 1972 sua moglie Neilia (30 anni) e sua figlia Naomi (un anno) erano morte, mentre i figli Beau (4 anni) e Hunter (3 anni) erano rimasti gravemente feriti, ma si erano salvati.

Tre anni dopo, nel 1975 (quindi con un Biden 33enne con due figli di sette e sei anni) il fratello del futuro presidente decide di presentarlo ad una studentessa universitaria di 24 anni, tale Jill Jacobs.

Ovviamente la differenza di età era presente, ma ciò nonostante la storia funziona. Racconterà in seguito la futura signora Biden

“Ero una studentessa laureanda, e fin’ora avevo solo frequentato ragazzi in zoccoli e magliette, e arriva lui alla porta con una giacca sportiva e i mocassini (NdT: evidenziato in originale), e io allora pensai ‘Oh mio Dio, non funzionerà mai, mai e poi mai!’. Aveva nove anni in più di me! Ma siamo andati a vedere ‘Un uomo, una donna’ al cinema, a Philadelphia, e lì ci siamo presi. Quando siamo tornati a casa mi ha dato la mano augurandomi la buona notte. Così sono salita in camera mia ed ho telefonato a mia madre. Era l’una del mattino e le ho detto ‘Mamma, finalmente ho incontrato un gentiluomo'”

Joe Biden si propose a Jill per cinque volte, e Jill accettò solo la quinta, rivelando nella medesima intervista a Vogue di non aver voluto affrettare i tempi a causa della presenza dei piccoli Beau e Hunter.

Essendo già rimasti orfani di madre in tenera età, Jill Biden temeva di non essere adeguata a fare da madre a due bambini che avevano già sofferto la perdita delle madre e le conseguenze devastanti di tale fallimento, che non vi fu.

Accetterà solo nel 1977.

All’epoca quindi Joe Biden era un padre vedovo di anni 35 con due figli di nove e otto anni, e Jill Biden era ora un’insegnante laureata e donna sposata di 26 anni.

Ovviamente le date non tornano, e le età sono state posticciamente apposte in un messaggio volutamente sfocato che ritorna ogni volta che in una discussione si tenta di accusare Biden di qualcosa.

Babysitter, ma di chi?

Ammettiamo che la fake news dichiari derisivamente “Jill Biden la babysitter di Joe Biden”. Foto e didascalia non coinciderebbero.

Ma ammettiamo, come abbiamo letto in un post Reddit connesso a questa teoria del complotto che Jill Jacobs fosse la babysitter del piccolo Beau e del fratellino minore.

Abbiamo visto che Jill non conosceva i figli di Biden prima di aver incontrato il padre nel 1975.

Ma sappiamo che Beau Biden è nato nel 1969. Calcoli alla mano, quando Jill Jacobs aveva 15 anni, nel 1966, Beau Biden non esisteva ancora, e neppure suo fratello e sua sorella.

