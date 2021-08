No, non è vero che il Tennessee ha approvato campi di internamento per i novax

Ci segnalano una presunta norma riassumibile in “il Tennessee ha approvato di campi di internamento per i novax“.

Mai fact checking fu più facile: non esiste alcuna legge che possa consentire al Tennessee di aprire campi di internamento per i novax.

Invero la teoria delle amministrazioni Dem che aprono campi di concentramento per punire i Repubblicani, i novax ed altri fautori di teorie del complotto è una vecchia conoscenza.

Caposaldo della teoria, ormai pluridecennale, sono i “Campi FEMA”. La bizzarra teoria per cui se i seguaci di Trump aprono campi di sterminio per rinchiudere tutti gli elettori Dem, i giornalisti, i fact checker, Katy Perry, Tom Hanks, Soros e i Teletubbies è una cosa buona e giusta, ma se lo fanno gli elettori Dem è prova della loro malvagità.

Teoria mai assistitita da prove, che col COVID19 ha avuto un nuovo rinascimento.

La norma invocata dai teorici del complotto è l’Executive Order 83.

Così occulto che è liberamente disponibile per la lettura come tutte le norme.

Ora, se fosse vero che il Tennessee ha approvato campi di internamento per i novax, sicuramente non lo pubblicherebbero nell’equivalente locale della Gazzetta Ufficiale chiedendo per piacere ai novax di presentarsi per l’internamento.

Perché non è quello che l’Executive Order 83 dice.

Il testo della norma sostanzialmente autorizza quello che stiamo facendo anche noi in Italia, e si fa in tutto il mondo, per superare lo stato di emergenza.

Ovvero:

Consentire anche a specializzandi, medici in pensione, medici volontari di altri di altri stati e altro personale Sanitario in attesa di abilitazione di poter prestare la loro opera in emergenza; consentire ai medici di lavorare in modo flessibile, anche fuori dipartimento, per far fronte a successive eventuali ondate pandemiche; autorizzare l’utilizzo della Guardia Nazionale per il supporto delle operazioni (un po’ come da noi la Protezione Civile è presenza fissa e preziosa in ogni Hub Vaccinale); allentare le restrizioni burocratiche necessarie per costruire nuovi centri di cura ed ambulatori, abbattendo la documentazione per il ministero della Sanità; consentire la costruzione di strutture per la quarantena, anche fiduciaria, e la convalescenza di chi ha bisogno di un posto dove effettuare la quarantena e non lo ha.

Leggendo la norma noterete che non esiste un obbligo di “Campi di internamento”, ma semplicemente chi volesse costruire una simile struttura, dovrebbe passare attraverso meno burocrazia.

