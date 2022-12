No, non è morta Julia Roberts: attenzione alla bufala sull’attrice

È morta Julia Roberts? No, l’attrice è viva, ma non per alcuni condivisori compulsivi e per alcuni autori di post clickbait che stimolano il traffico sulle proprie community creando contenuti che spingono il lettore al click.

La bufala di oggi arriva da acque internazionali.

È morta Julia Roberts?

La notizia è stata condivisa da un membro del gruppo Facebook Fenómenos Extraños, Ovnis, Clima Mundial, Últimos Eventos – Radio Kronos il 5 dicembre 2022. L’utente ha condiviso un articolo del sito Ranksnews pubblicato il 4 dicembre.

Se apriamo l’articolo, al suo interno non troviamo alcun testo bensì una gallery di immagini caricata in un video su YouTube.

L’immagine di copertina mostra un gruppo di persone disperate attorno a una bara, con uno dei presenti (a destra) che stringe l’immagine incorniciata di Julia Roberts. La foto è la versione alterata di un’originale presente su Alamy. Nella descrizione leggiamo:

Una donna serba piange sul corpo di un membro della famiglia ucciso durante un funerale mercoledì 28 luglio 1999 per i quattordici serbi che sono stati uccisi venerdì notte a Gracko Kosovo. (Foto di Ami Vitale)

No, non è morta Julia Roberts

Proprio come per la compianta Kirstie Alley, le notizie sulla morte di Julia Roberts avrebbero riempito le homepage di tutti i quotidiani internazionali, e specialmente sarebbe stata annunciata anche sui canali social ufficiali dell’attrice.

Della morte di Julia Roberts, invece, non esiste traccia. Nelle ultime ore l’attrice ha partecipato ai Kennedy Center Honors e ha omaggiato l’amico e collega George Clooney che ha ritirato il Premio Kennedy in una cerimonia che si è tenuta alla Casa Bianca.

