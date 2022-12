È morta Kirstie Alley, addio a Mollie di “Senti Chi Parla”: aveva 71 anni e lottava contro il cancro

A 71 anni è morta Kirstie Alley. La triste notizia è arrivata su Instagram, dove i figli hanno dato l’annuncio della scomparsa dell’attrice.

L’annuncio è arrivato nel cuore della notte sulla pagina Instagram dell’attrice:

A tutti i nostri amici, in lungo e in largo del mondo… Siamo addolorati nell’informarvi che la nostra incredibile e amorevole mamma è venuta a mancare dopo una battaglia contro il cancro, scoperto solo di recente. Era circondata dalla sua famiglia e ha combattuto con grande forza, lasciandoci la certezza della sua gioia infinita di vivere. Per quanto fosse iconica sullo schermo, è stata una madre e una nonna ancora più fantastica. Siamo grati all’incredibile team di medici e infermieri del Moffitt Cancer Center per le loro cure. La voglia di nostra madre e la passione per la vita, i suoi figli, i suoi nipoti e i suoi tanti animali, per non parlare della sua gioia eterna di creare, non hanno eguali e ci hanno lasciato ispirati a vivere la vita al massimo proprio come ha fatto lei. Vi ringraziamo per il vostro affetto e le vostre preghiere e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento difficile. Con amore sempre, True e Lillie Parker.