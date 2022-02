Muore per COVID19, indagato medico di famiglia novax

Una donna è morta per COVID19 ad Alghero, indagato medico di famiglia novax. È già difficile difendersi dalla costante disinformazione novax sui social. Abbiamo registrato casi di persone finite in terapia intensiva per aver seguito il consiglio dell’antennista o altri personaggi a caso.

Ma come fare a difendersi quando sono persone a te vicine a fornirti un esempio lontano dalla vaccinazione? È la domanda che si sono posti i parenti di una donna morta ad Alghero per COVID19, non vaccinata.

I parenti hanno infatti dichiarato che la donna non si era mai vaccinata su consiglio del medico di famiglia, novax, sospeso dal servizio per mancato completamento del ciclo vaccinale.

Il medico risulta ora indagato per omicidio colposo nell’esercizio abusivo della professione. La fattispecie contestata infatti vede il professionista, ricordiamo sospeso e quindi non in grado di effettuare la sua professione, recarsi a casa della donna quando già stava manifestando difficoltà respiratorie per diagnosticare una semplice bronchite senza consigliare il ricorso a cure ospedaliere.

Cosa che ha innescato il procedimento, nel quale una perizia dovrà ricostruire la storia clinica della donna e le ipotesi collegate.

Anche da questo dipenderà la decisione, che dovrà valutare se la morte poteva essere evitata dalla vaccinazione, o poteva essere evitata se il medico avesse agito con maggior scrupolo deferendo la donna ad una approfondita visita ospedaliera.

Sempre tenendo conto del fatto che, ovviamente, un medico sospeso non può visitare a domicilio.

La Procura di Sassari si riserva in un secondo momento processuale di esaminare le terapie adottate dal medico, la cui posizione novax ingenera il sospetto che la scelta antivaccinista della donna potrebbe essere stata quantomeno influenzata dal suo esempio diretto.

