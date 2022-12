Morto Gerardo Bianco, storico ex ministro dell’Istruzione

È morto Gerardo Bianco, storico esponente della DC, ex ministro dell’Istruzione, servitore delle istituzioni per ben nove legislature.

“Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha appreso con stato d’animo di tristezza la notizia della scomparsa di Gerardo Bianco, leale servitore delle istituzioni, politico appassionato, ricco di cultura e umanità”

Ha comunicato il Quirinale.

Classe 1931 Gerardo Bianco fu professore, latinista, esponente della Democrazia Cristiana, del Partito Popolare Italiano, della Margherita e della Rosa per l’Italia, dei quali ha seguito dal principio sia la storia che l’evoluzione.

Attento meridionalista, fu presidente dell’Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno.

Parte della storia della politica italiana dal 1968 al 2006, con quasi quaranta anni nella politica attiva, fu capogruppo della DC e Ministro dell’Istruzione nel sesto gruppo Andreotti.

Dopo lo scioglimento della DC fu una delle due anime del PPI, fino alla scissione tra Partito Popolare Italiano e Cristiani Democratici Uniti, quando Rocco Buttiglione separò le due correnti tenendo per se il simbolo dello scudo crociato.

Col confluire del PPI nell’Ulivo fu suo un ruolo decisivo, e purtroppo non sempre riconosciuto (con grande rammarico) nella formazione del moderno Centrosinistra.

La sua avventura politica si chiuse con Tabacci e la Rosa per l’Italia.

Come per la recente morte (questa volta per malattia) di Roberto Maroni, un pezzo della storia di Italia se ne va.

Gerardo Bianco ha sempre rappresentato una politica diversa da quella a cui siamo ora abituati: va via in punta di piedi, come è arrivato, lontano dalla sarabanda delle “card” social, dell’insulto libero e della feroce gazzarra cui siamo abituati.

