Morta Anne Rice, regina del neogotico

È fatale che ogni generazione perda i suoi miti di gioventù quando più verde non è: un’intera generazione perde Anne Rice, la regina del neogotico. Morta a 80 anni per complicazioni dovute ad un ictus.

Nota alle cronache per le saghe delle “Cronache dei Vampiri” e delle streghe della famiglia Mayfair, Anne Rice sin dal finire degli anni ’70 è stata uno dei cardini per la rinascita del genere gotico-horror, con l’altro costituito dal Gotico-Urbano di Stephen King.

Non solo vampiri e streghe (anche se il ciclo di Mayfair è arrivato dopo, negli anni ’90), ma anche romanzi storici come “Un Grido fino al cielo”, horror con note storiche come “Il Servitore del Tempo” e, sotto pseudonimo, esperimenti con la letteratura erotica, come una rilettura del mito della Bella Addormentata.

Della sua ricca produzione però il grande pubblico ha memorizzato i personaggi delle Cronache dei Vampiri, da Lestat in poi, grazie ad un famoso film del 1994, Intervista col Vampiro.

Film ulteriormente famoso per aver contribuito a cementare la carriera di Brad Pitt e lanciato una giovanissima Kirsten Dunst nel gotha degli attori più amati.

