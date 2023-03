Mario Adinolfi se la prende tanto con un seguace: botta e risposta con paroloni

Pare sia passato un pochino inosservato un accesissimo botta e risposta tra Mario Adinolfi ed un utente, che ha risposto ironicamente alla presentazione di un nuovo simbolo politico da parte di un personaggio che fa sempre parlare di sé. Vedere per credere quanto dichiarato alcune settimane fa su Blanco, poco dopo la performance di quest’ultimo al Festival di Sanremo coi relativi danni arrecati al palco. Vediamo cosa è successo in questa circostanza.

Il pesante botta e risposta tra Mario Adinolfi ed un utente su Facebook

Tutto nasce da un post pubblicato su Facebook dallo stesso Mario Adinolfi, il quale a fine febbraio ha lanciato la candidatura di Giorgia Tripoli in Friuli, in vista delle elezioni in programma a febbraio. Lo schieramento politico in questo caso si chiama “Insieme Liberi”, e qualcuno ha immediatamente ironizzato sul risultato elettorale raggiunto di recente proprio da Adinolfi a Ventotene: “Mi segno la data per prenderti per il culo del risultato. Sei la mia stella polare“. Quasi a sorpresa, è arrivata poco dopo la risposta di Mario Adinolfi:

“Ma quanto può essere imbecille uno che sta alla finestra con la speranza di irridere chi lotta per le proprie idee? Ma dopo tutti questi anni davvero non avete capito che ogni vostra derisione è carburante per la nostra determinazione ad andare avanti e non mollare? Fossimo davvero irrilevanti, ci ignorereste, esistono decine di liste che prendono pochi voti alle elezioni, molte neanche riescono a raccogliere le firme. Ma è solo su di noi che concentrate la vostra attesa. È chiarissimo il perché. Siamo disturbanti. Disturba la nostra tenacia“.

L’utente che ha innescato la reazione irritata di Mario Adinolfi ha poi continuato a stuzzicarlo sui suoi insuccessi politici, senza ottenere ulteriori riscontri. Staremo a vedere come andranno le cose sui social fino al giorno del voto in Friuli.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.