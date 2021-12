Qualche tempo fa un lettore ci scrisse: “Ragazzi, su Striscia La Notizia stanno sbufalando notizie. Vi hanno copiato l’idea”. Premesso che il fact checking esiste da quando esiste il giornalismo, in quel contesto avevamo risposto che se la TV generalista dedica uno spazio al fact checking dobbiamo parlare di vittoria. In troppe occasioni i cittadini meno avvezzi a verificare le notizie su Internet – vuoi perché non vivono sui social, vuoi perché sono abituati al passaparola, vuoi per tantissimi altri motivi – restano fermi nelle loro convinzioni. Il fact checking su Internet non è raggiungibile da tutti, per questo l’approdo di Camisani su Striscia La Notizia si può considerare una conquista per il mondo dell’informazione.

Come si evince dal suo sito ufficiale, Marco Camisani Calzolari si occupa essenzialmente di divulgare cultura digitale. Se vogliamo restare sul tema delle bufale ricordiamo, a tal proposito, che nel 2018 ha pubblicato il libro The Fake News Bible.

Dal 2017 collabora con Striscia La Notizia e tutti i suoi servizi sono consultabili a questo indirizzo. Tra i suoi contributi più recenti ricordiamo quello sulle citazioni fake – di cui ci siamo occupati anche noi in diverse occasioni – e quello sulle truffe digitali.

In un servizio del 10 novembre ha ripercorso la storia delle fake news, ma in altre occasioni ha affrontato il problema della netiquette sui social e ci ha insegnato come affrontare il cyberbullismo.

A suo vantaggio, inoltre, c’è una spiccata capacità comunicativa: Marco Camisani Calzolari è in grado di utilizzare un linguaggio semplificato per farsi capire anche dai meno esperti di fake news, digitale e fact checking, un’abilità che gli viene riconosciuta anche sul suo profilo social dal quale si impegna ogni giorno ad istruire i suoi follower.

È dunque meritevole la presenza di Marco Camisani Calzolari in televisione e sui social: la sua missione è istruire il pubblico semplificando concetti altrimenti difficili mettendo in campo tutte le sue competenze e le sue doti da comunicatore e divulgatore.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.