Un manifesto dell’8 marzo ha scatenato polemiche. Nel cartellone, con gli auguri e i ringraziamenti rivolti a tutte le donne “per quello che fate per noi”, vediamo scatti d’epoca con donne impegnate nelle faccende domestiche: accudire i bambini, passare l’aspirapolvere e lavare le stoviglie. Un’iniziativa riprovevole, se vogliamo, ma che arriva dalla pagina satirica del Comune immaginario di Bugliano. La fonte, tuttavia, non è sufficiente a evitare le polemiche.

Il post è ancora online a questo indirizzo. Gli admin della pagina aggiungono: “L’amministrazione comunale desidera fare gli auguri a tutte le donne e le ringrazia per tutto che fanno (e che continueranno a fare) per noi”.

Gli admin fanno focus sulla mentalità retrograda di chi vede la donna come nata per dedicarsi alla cura della casa e della famiglia, non a caso nel cartellone compaiono scatti d’epoca accompagnati dalla scritta (ignorata da molti) “pubblicità regresso”. Di Bugliano ci siamo occupati più volte (qui il nostro archivio). Di fatto, il Comune di Bugliano non esiste, e gli admin della pagina satirica fanno spesso leva con post che attirano analfabeti funzionali e sfottò contro i complottisti.

Nonostante una certa notorietà raggiunta nei social, esiste ancora chi prende sul serio i post:

Quindi la donna per questo comune deve essere rappresentata così? A fare pulizie? Bellissimo concetto che ha delle donne!

Spero che queste foto siano ironiche…. altrimenti vuol solo dire che di strada c’è n è davvero ancora molta da fare per gli uomini.

Commenti che, in una giornata come l’8 marzo, fanno fatica a rientrare nelle tastiere di chi li pubblica, probabilmente per incredulità verso l’intento satirico della pagina e del post.

