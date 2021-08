Manifesti novax pubblicati a Cagliari, predisposto esposto

È arrivata all’ANSA la notizia dei manifesti novax pubblicati a Cagliari, inizialmente ripresa da testate locali.

Come riferisce ANSA, le affissioni sono apparse in tutte le arterie ad alto traffico, con cartelli a grande formato, solo scritte senza immagini.

Chiaramente parliamo di manifesti novax, che riprendono alcune idee antivacciniste da noi già affrontate su queste pagine.

Per mero spirito di completezza dovremo quindi richiamare gli articoli in cui ne parliamo assieme ai testi. I manifesti perlopiù ripetono la teoria (superata) del “vaccino come siero sperimentale” e la teoria dello “spargimento virale”, la fake news per cui il vaccinato sarebbe “contagioso” e in grado di poter contagiare il vaccino agli altri.

Fa capolino negli scritti anche la teoria secondo cui EudraVigilance, il portale collegato alla farmacovigilanza Europea, riporterebbe una lunga serie di effetti collaterali del vaccino. Anche questa teoria cara agli ambienti dell’antivaccinismo che abbiamo avuto modo di ridefinire nelle sue reali proporzioni e dato statistico.

Ciò posto possiamo anticiparvi che due deputati hanno già provveduto a presentare esposto presso la Procura della Repubblica contro i manifesti novax pubblicati a Cagliari.

“Stiamo predisponendo un esposto da depositare presso la Procura di Cagliari in relazione all’affissione di manifesti che contestano l’efficacia del vaccino anti-Sars Cov2”. Riteniamo che non possano essere diffusi messaggi così fuorvianti e pericolosi per la salute pubblica in un momento così delicato della pandemia. Riteniamo altresì perfino più grave che ne sia stata autorizzata l’affissione”.

Riferiscono alla stampa locale.

