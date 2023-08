Malintesi su Loredana Berté morta dopo un incidente: segnali dalla cantante

Sta circolando in queste ore una voce angosciante relativa a Loredana Berté morta in seguito ad un incidente. Post acchiappaclick, che sconfinano quasi nella fake news, puntando sul fatto che una recente data della cantante sia saltata a causa di un brutto virus che l’ha messa momentaneamente ko. Nessun allarme rosso e nessun motivo per essere particolarmente preoccupati sulle sue condizioni, come del resto abbiamo evidenziato alcune settimane fa, quando siamo stati costretti ad intervenire in un contesto simile a quello odierno.

False voci su Loredana Berté morta dopo un incidente: arrivano riscontri dalla cantante

Sostanzialmente, i post clickbait partono proprio dai recenti problemini citati in precedenza. Da qui a parlare di Loredana Berté morta dopo un incidente, per fortuna, ce ne passa. Non è un caso che proprio in queste ore siano arrivati segnali dalla cantante, che ha confermato la sua presenza in occasione di un’esibizione pianificata in passato. A tal proposito, è sufficiente collegarsi ai suoi canali social per ottenere tutte le conferme del caso.

Dettaglio non di poco conto, se pensiamo alla mole di segnalazioni che ci è pervenuta nel corso delle ultime ore tra fan in ansia sul suo stato di salute. Del resto, in passato la cantante ha dovuto fronteggiare battaglie più o meno significative sotto questo punto di vista, al punto che qualcuno ha effettivamente temuto il peggio dopo le indiscrezioni di queste ore. Tutto smentito, sperando che possa godere a lungo di ottima salute.

Al netto di una tendenza sempre più forte nel condividere post acchiappalcik di questo genere, non possiamo fare altro che smentire tutte le voci relative a Loredana Berté morta dopo un incidente. I segnali dalla cantante sono molto chiari oggi e chi la segue potrà apprezzarla live a Tagliacozzo, così come era previsto nel programma del suo tour estivo.

