Deragliano sulla malattia di Loredana Berté incurabile oggi dopo che è stata operata

Ancora una volta ci tocca affrontare titoli e post acchiappaclick sui social oggi 19 maggio, questa volta in relazione alla presunta malattia di Loredana Berté dopo che è stata operata. Se con Fabio Fazio nei giorni scorsi abbiamo oltrepassato il limite delle fake news, come evidenziato tramite altro approfondimento, oggi ci sono altri aspetti che dobbiamo prendere in considerazione con la nota cantante. Anche come forma di rispetto per la sua privacy, viste le limitate informazioni fornite sul tema dalla diretta interessata in questi mesi.

Chiarimenti vari sulla presunta malattia di Loredana Berté dopo che è stata operata di recente

Per quale motivo servono precisazioni a proposito della fantomatica malattia di Loredana Berté? Il presupposto dal quale partire è che la cantante abbia dovuto fare effettivamente i conti con alcuni problemi di salute, al punto da subire un intervento di recente a Milano, salvo poi essere dimessa proprio nella giornata di oggi. Il discorso sulla privacy verte su un dettaglio assai banale, ovvero sul fatto che lei abbia deciso di non fornire maggiori informazioni in merito.

Per questa ragione, parlare di malattia di Loredana Berté non ha alcun senso. E questo vale soprattutto per coloro che parlano in modo inopportuno di un male incurabile. Come spesso accade in circostanze simili, purtroppo, si prova a bombare una notizia che parte da presupposti veri (in questo caso, l’intervento subito dall’artista), per poi darle dei contorni che non hanno alcuna fonte alle proprie spalle.

Solo aprendo questi articoli, infatti, si scopre che non abbiamo evidenza sulla presunta malattia di Loredana Berté. Insomma, non ci sono motivi per avere timori sulle sue condizioni, al di là di quanto è stato annunciato dai lei stessa su Instagram nel corso delle ultime ore. Inutile dire che se ci saranno aggiornamenti, dopo che è stata operata, li troverete tramite le varie agenzia di stampa.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.