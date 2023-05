Fabio Fazio lascia la RAI e tirano fuori una malattia che non esiste

Fabio Fazio lascia la RAI, a proposito di una notizia che possiamo ormai definire ufficiale e che, a conti fatti, conferma quanto era trapelato anche sulle nostre pagine a fine marzo, mentre un discorso a parte va condotto sulla sua fantomatica malattia. Cerchiamo di vederci chiaro, perché tra politici che hanno esultato all’ultim’ora di questa domenica e commenti che andrebbero dimenticati molto in fretta, basta pochissimo a creare disinformazioni su questioni molto delicate.

Da Fabio Fazio che lascia la RAI alla fantomatica malattia che non esiste per il conduttore

Senza girarci troppo intorno, possiamo dire che sono due gli assunti dai quali partire oggi 14 maggio. Da un lato, abbiamo conferme su Fabio Fazio che lascia la RAI per approdare su Discovery. Inutile tirare fuori i discorsi su Luciana Littizzetto, sua storica collega, oltre a quelli sul nuovo stipendio del tanto discusso conduttore. Allo stesso tempo, però occorre evidenziare come alcuni utenti abbiano tirato fuori una malattia che non esiste per uno dei volti noti della televisione pubblica in questi anni.

Il malinteso del giorno sulla malattia di Fabio Fazio nasce in realtà dalla parodia su un modo di dire dello stesso presentatore, che circa dieci anni fa in un comunicato disse di essere stato colpito da una “malattia” che lo porta a fare domande scomode. Almeno in apparenza, visto che la notizia venne data dal sito satirico Lercio.

Vedere per credere quanto riportato da alcune fonti a suo tempo, che confermano la natura scherzoa di un virgolettato utilizzato con furbizia in queste ore da alcune testate. Le stesse che in questi casi sono sempre pronte a sciacallare su una notizia che non esiste.

Insomma, non esiste alcuna malattia di Fabio Fazio, a margine dell’annuncio con il quale il presentatore di “Che tempo che fa” lascia la RAI. Il tutto, nonostante alcuni utenti abbiano incredibilmente festeggiato dopo la diffusione della bufala.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.