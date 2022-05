È entrato al Louvre di Parigi su una sedia a rotelle e con una parrucca, poi ha lanciato una fetta di torta contro la Gioconda, gridando proclami sulla salvezza del pianeta. È quanto accaduto domenica 29 maggio al museo della capitale francese, nell’Ala Denon in cui è custodita l’opera di Leonardo Da Vinci. In coda come un qualsiasi visitatore, il ragazzo è improvvisamente balzato in piedi e ha scagliato contro il dipinto una fetta di dolce alla panna che, per fortuna, ha impattato contro la teca di vetro che protegge la tela.

Il gesto

La notizia ha avuto una forte risonanza in tutto il mondo. Secondo i testimoni, l’uomo sarebbe entrato all’interno del museo camuffato da donna su una sedia a rotelle. Arrivato all’Ala Denon, nella sala 6 del 1° dove si trova esposta l’opera di Leonardo, si sarebbe improvvisamente alzato in piedi per compiere il suo gesto.

Secondo alcune fonti, anche internazionali, in un primo momento il ragazzo avrebbe tentato di infrangere la teca e, non riuscendovi, ha dunque imbrattato il vetro lanciando una fetta di dolce che teneva nascosta sotto la giacca.

I responsabili della sicurezza lo hanno subito fermato e allontanato. Sui social sta spopolando il video che mostra il ragazzo lanciare dei proclami verso i presenti. Secondo la traduzione di Finestre sull’Arte, il responsabile del gesto dice:

Artisti, pensate alla Terra! C’è gente che la sta distruggendo, per questo ho compiuto questo gesto, pensate al pianeta.

Can anybody translate what ole dude was saying as they where escorting him out?😂 pic.twitter.com/Uy2taZ4ZMm — Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022

L’identità dell’uomo non è stata resa nota. Per il momento si rende noto che l’intenzione non fosse quella di danneggiare l’opera, bensì di compiere un gesto di sensibilizzazione. Lo staff del museo del Louvre non ha ancora rilasciato dichiarazioni.

Dopo aver lanciato il dolce contro la teca, lo stesso visitatore ha cosparso parte del pavimento della sala con petali di rosa. Poco dopo gli addetti hanno ripulito la teca di vetro.

Al Louvre con una torta: com’è stato possibile?

Com’è stato possibile entrare al Louvre con una torta? La domanda è ricorrente. Secondo le prime notizie, il visitatore sarebbe riuscito ad accedere al museo nascondendo la fetta di dolce (non una torta intera, quindi) sotto la giacca, probabilmente eludendo i controlli. Non risulta, infatti, che al museo del Louvre sia possibile introdurre cibi e bevande.

Sull’episodio del lancio della torta contro la Gioconda si attendono dichiarazioni dallo staff del museo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.