L’OMS dichiara la fine della Pandemia: comincia la fase 3, endemica. Con buona pace di tutti. Dei novax, che ora possono prendere il loro argomento dell'”emergenza eterna voluta dai poteri forti per dominarci” e sparire per sempre nella Jungla come il celebre soldato giapponese convinto che la Seconda Guerra Mondiale non sia mai finita.

Con buona pace della comunità scientifica, che dobbiamo ringraziare per averci condotto a questo risultato affrontando in tre anni un virus sconosciuto e dandoci vaccini e indicazioni per la cura.

Con buona pace anche dell’intersezione novax/fontirusse/bufalari vari e le grottesche falsità su COVID19, 5G e Ucraina che col declinare della fase Pandemica trovano la definitiva derubricazione delle bizzarre teorie del complotto pandemico ai margini della storia. Tra le Scie Chimiche, il Terrapiattismo e i lunatici negazionisti dello sbarco sulla Luna.

L’OMS dichiara la fine della Pandemia: comincia la fase 3, endemica

Il Comitato tecnico dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) “ha raccomandato la fine dello stato di emergenza internazionale, dichiarato il 30 gennaio 2020, ed io ho accettato l’indicazione”, ha detto ha detto il direttore generale Tedros Ghrebreyesus.

Il che non significa che COVID19 sia sparito, anzi.

Sarebbe come pensare che dopo la fine delle morti causate dall’Influenza Spagnola, l’Influenza stessa abbia cessato di esistere.

L’Influenza continua ad esistere, ed è saggio vaccinarsi annualmente per non perdere giorni di lavoro ogni anno e rischiare conseguenze più gravi in caso di fragilità. Come dimostrato dal buon Berlusconi, che per un mese è stato ricoverato per un’affezione polmonare altrimenti da poco, ma in un quadro complicato dalla sua età avanzata e dalle patologie croniche.

Dire che siamo in fase 3 significa che siamo arrivati alla fine dell’emergenza e saltati all’Endemia, ma non significa che bisogna abbassare la guarda.

Significa che abbiamo imparato a convivere col virus, e abbiamo imparato a farlo bene.

Significa che tutte le illazioni novax sui vaccini che “peggiorano le cose” erano un falso: la situazione è migliorata. Abbiamo contenuto il virus, l’abbiamo limitato.

Periodicamente tornerà ad affacciarsi, come lo fa anche l’influenza, come lo fanno molte malattie.

L’annuncio della fine dell’emergenza “non significa che il Covid-19 sia finito come minaccia per la salute globale” ha sottolineato Tedros Adhanom Ghebreyesus. “L’Oms non dichiara l’inizio di una pandemia e non ne dichiarerà nemmeno la fine. Tuttavia, un mondo stanco di Covid probabilmente interpreterà questo annuncio in questo modo” hanno detto i funzionari dell’Oms. Per il dg dell’Oms “resta il rischio di nuove varianti emergenti che possono causare nuove ondate di casi e morti”.

Cosa significa dunque la fase 3?

Significa che abbiamo fatto un buon lavoro. Che il ritorno al cinema, ad una vita sociale, alla produttività ce lo siamo guadagnati.

Significa che i vaccini funzionano e stanno funzionando, in barba ai novax, e quindi potremmo anche valutare i consueti richiami non solo per COVID19, ma per l’influenza.

E significa che c’è sempre un rischio emergenza: uscire da una pandemia non è spegnere un interruttore. E’ abbassare molto molto lentamente una manopola.

Ma comporta che abbiamo fatto un ottimo lavoro fin’ora, e continuando a farlo, ci vivremo.

Con sette milioni di morti non possiamo semplicemente “tornare a casa” e dimenticarci di tutto quello che abbiamo fatto per evitare altri morti.

Possiamo darci una pacca sulle spalle, imparare le lezioni che dovevamo apprendere e applicarle perché niente si ripeta.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.