Strage a Seul per Halloween, per i complottisti c’entrano il 5G e i vaccini

Nelle tristi giornate in cui si parla dell’orrenda strage a Seul per Halloween non sono mancate le teorie del complotto secondo le quali le persone decedute e collassate per la calca sarebbero state intossicate dal 5G.

Mentre scriviamo si contano 156 morti e 355 persone scomparse, con il Ministro dell’Interno che si scusa per la tragedia e la polizia messa sotto accusa per la gestione dell’emergenza.

Secondo un post pubblicato su Facebook la strage sarebbe stata provocata dal 5G e dai vaccini secondo il progetto Zyphir di cui parleremo.

Il post

Prove tecniche di annientamento con il progetto Zyphir? 140 infarti in pochi secondi, evento mai registrato prima d’ora al mondo. Questa è l’arma dei sionisti: 5G + grafene e mRNA nel sangue dei vaccinati?

Il progetto Zyphir

Secondo la teoria del complotto, il progetto Zyphir sarebbe stato ideato dai servizi segreti israeliani con l’intento di sterminare 10 milioni di statunitensi.

Ciò che è successo a Seul, quindi, sarebbero “prove tecniche” messe in atto con 5G e grafene contenuto nei vaccini, entrambi mattoncini spesso utilizzati dagli antivaccinisti per tentare di dimostrare la pericolosità dei vaccini antiCovid.

Del 5G si è parlato tanto e in nessuna occasione è stata dimostrata la sua pericolosità per l’uomo (qui il nostro archivio): stesso discorso per il grafene (qui il nostro archivio), che non è presente nei vaccini.

Quindi?

L’autore non dà alcuna dimostrazione di quanto afferma, bensì si limita alla sola citazione delle più condivise teorie del complotto contro vaccini e 5G. Chi sostiene queste ipotesi cerca sempre una correlazione con i grandi eventi dell’attualità, come accade per la strage a Seul per Halloween.

In realtà nel quartiere di Itaewon si sono riversate più di 100mila persone, schiacciate in una strada lunga appena 4 metri. Lo spazio a disposizione, pressoché nullo, ha favorito la strage.

Di questa notizia si sono occupati anche i colleghi di Facta.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.