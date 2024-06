Little John e l’inquietante mondo dell’Interior Design per squilibrati

Ci sono tanti modi per “addomesticare” l’algoritmo social inondandolo con contenuti feccia: Little John e l’interior design per squilibrati almeno lo fanno senza troppi danni.

Abbiamo già visto come l’algoritmo possa essere ingannato con fake news su influencer e celebrità, spesso volutamente sgrammaticate e con attacchi ai commentatori in modo da moltiplicare i commenti stessi.

Oppure come si possa addomesticare l’algoritmo con immagini create con AI eredi delle vecchie “Pagine del ‘Commenta con Amen'”.

Ma se vi dicessi le parole galvanized square steel e ecofriendly wood veneers?

Anche in questo caso la moda del momento nasce da TikTok, dove nel 2022 l’account Designer Bob comincia a pubblicare contenuti relativi alle coffin house, monolocali da incubo equivalente peggiorativo dei nostri “casermoni anni ’60” e delle unità abitative pre-Kruscevska in URSS.

Casette, anzi monolocali infimi di massimo 4 metri quadri, puzzolenti e umidi in cui ceti impoveriti, disoccupati, ex carcerati, pensionati e disabili sono costretti a vivere in miseria.

L’account Designer Bob con programmi di modellazione 3D grottescamente desueti e asset, modelli virtuali riciclati di mobili e persone proponeva mezzi per rendere un monolocale “abbastanza abitabile”.

A questo punto arriva la parodia: account come Home Design (su Youtube) e View of Luxury hanno deciso di cavalcare l’inquietante moda delle Coffin House per creare video volutamente sconclusionati e folli, un vero e proprio Interior Design per Squilibrati con un improbabile personaggio, ovvero Little John.

Little John è una specie di improbabile antieroe, che dopo alcune peripezie da allucinazioni tossiche (essersi unito ad un’armata Kung-Fu, aver procreato miliardi di figli in pochi giorni, essere andato in città a cercare fortuna per essere diventato pieno di debiti in anni di duro lavoro…) viene in possesso di una coffin house di due o addirittura zero metri quadri (una porta sospesa nel vuoto).

Col crescere della lore Little John acquisisce poteri paranormali e viene accompagnato da diversi strani personaggi: scarafaggi e tigri ammaestrate come animali domestici, arti marziali in grado di abbattere i muri, mogli iperprolifiche, enormi dragoni orientali pronti a testimoniare che neppure loro vivrebbero in simili dimore.

Così, evocata la sua aquila per andare a volo Little John risolve i problemi abitativi di tutta Hong Konh con pochi elementi: galvanized square steel, ovvero acciaio galvanizzato, coperto da eco friendly wood veneer e avvitato a muri portanti e non rigorosamente con “viti chieste in prestito dalla zia”.

Dopo aver risolto il problema dello spazio attaccando fuori dalla finestra improbabili strutture di acciaio e cemento, Little John costruisce assurdità come tazze del cesso infilate nel guardaroba, prese infilate negli interruttori, tecniche di arti marziali proibite, fosse settiche scavate sotto lo zerbino e hangar per elicotteri.

Ovviamente lo scopo non è risolvere un grave problema abitativo, ma ridere dello stesso, ottenendo click, viralità e qualche sponsor legato a soluzioni edili meno bizzarre.

Arriva il successo

Nel mese di maggio le ricerche per le parole chiave galvanized square steel and ecofriendly wood veener, naturalmente “sufficienti per durare per mille anni” si sono impennate nell’ultimo mese, dando origine a crossover di crossover.

Ad esempio POV (TikTok narrati come “storie dell’autore”, con riprese selfie) di gente pronta a giurare di aver avuto un amico schiacciato dal peso dell’acciaio galvanizzato, o inprobabili crossover con altri formati.

Ad esempio i TikTok di tipo “ASMR” (suoni rilassanti) di “test scolastici”, dove una mano femminile corregge dei finti test scolastici con improbabili bambini delle elementari pronti a inserire l’acciaio galvanizzato anche nei loro test.

