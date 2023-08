Abbiamo già visto in passato come le fake news novax e noclima abbiano una radice in comune nella vocazione profondamente antieuropeista e antioccidentale. Sostanzialmente, i “notutto” passano in scioltezza a dire no a qualsiasi cosa che esista, dipingendo l’Occidente tutto come una terra di “Poteri Forti” ostili e malvagi. La storia del Lockdown climatico della figlia di Klaus Schwab esiste come una combo di diversi temi.

L’antivaccinismo feroce presta i suoi linguaggi e le sue narrazioni all’antioccidentalismo, dicendo la stessa cosa.

L’inesistente “Lockdown climatico” della figlia di Klaus Schwab

L’articolo segnalato, afflitto dalla piaga dei virgolettati inventati, cita infatti le teorie cospirative del Grande Reset e del Nuovo Ordine Mondiale ipotizzando un complotto marxista basato sulla creazione in laboratorio del SARS-CoV-2 (nota teoria del complotto) allo scopo di creare una serie di emergenze controllate per pervenire ad una dittatura mondiale marxista.

A parte il fatto che i complottisti dovrebbero seriamente decidere se noi occidentali cattivi siamo tutti marxisti, e quindi comunisti e i comunisti sono cattivi, oppure siamo tutti fascisti nemici di Putin che vogliono distruggere la Russia per annientare la storia stessa del comunismo e instaurare un regime fascista nel mondo, e quindi siamo fascisti cattivi e i comunisti sono buoni.

La pagina da cui proviene la teoria peraltro è nota per una serie di teorie alquanto bizzarre sul WEF, come quella secondo cui scopo del WEF sarebbe “dichiarare la morte di Dio” e massacrare animali domestici mentre gli Ucraini comprano immobili a caso in Occidente.

La cosa più vicina al presunto lockdown climatico è una frase traducibile con

[La pandemia ha] dimostrato che, prima di tutto, le cose possono cambiare molto rapidamente quando ci mettiamo in testa di farlo e quando sentiamo l’emergenza immediata per i nostri mezzi di sostentamento. E in secondo luogo, che chiaramente il sistema che avevamo prima non è sostenibile

Il significato capirete è del tutto diverso: se siamo riusciti a trovare un vaccino per una malattia sconosciuta in meno di un anno e siamo riusciti a uscire dalla fase emergenziale, significa che le emergenze possiamo superarle quando vogliamo, ma i problemi nascono quando non vogliamo farlo.

Niente di più, niente di meno.

Notiamo inoltre con un senso di fastidio la posticcia icona “fact checking” piazzata in cima ad una bufala.

Anche questo rientra nel mondo del complottismo e della disinformazione: ricordiamo il portale russo “War on Fakes” che, scimmiottando il metodo di noi fact checker, si accredita come fact checking “corretto” contro il fact checking falso occidentale diffondendo bufale filorusse.

Conclusione

La presunta frase della figlia di Klaus Schwab è un virgolettato inventato privo di contesto.

