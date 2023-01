Ci segnalano i nostri contatti una condivisione per cui il WEF dichiara Gesù una Fake News e che Dio è morto.

La citazione a Nietzsche in questo caso è puramente involontaria, o meglio rientra nella mistificazione costante che vede il WEF e la NATO come covo di satanisti dediti a pratiche aberranti e immonde.

Il WEF dichiara Gesù una Fake News e che Dio è morto

Il link indicato nella screen proviene infatti dal portale Newspunch, precedentemente noto come “Your News Wire”, costantemente sotto esame da fact checker internazionali per la diffusione di fake news.

Nel nostro archivio infatti registriamo la fake news dei funzionari ucraini che comprano immobili in Europa, di diretta derivazione delle “fonti russe” e l'”invito del WEF” ad abbattere animali domestici.

Questo non ci esime comunque dall’analisi compiuta della storia, secondo cui tale Yuval Noah Harari, presentato come “Braccio destro di Klaus Schwab” avrebbe dichiarato che il WEF farà di tutti gli esseri umani degli dei che uccideranno Dio.

Va precisato che anche in questo caso c’è una erronea citazione di Nietzche: ne “La Gaia Scienza” e “Così parlò Zarathustra” la “Morte di Dio” è un evento puramente metaforico, nel quale l'”Oltreuomo” avrebbe rigettato i valori “esterni” della divinità condotti al declino per cercare in se stesso la ragione per agire in modo etico e coerente coi propri ideali.

Inoltre Yuval Noah Harari non è in alcun modo braccio destro di Schwab, bensì un mero ospite a Davos.

Invero Harari ha citato la teoria dell’Oltreuomo in un suo testo, ancorché in forma giocosa dichiarando che se Dio è morto, è difficile nasconderne il corpo. Frase che significa come siamo ben lontani dall’Oltreuomo in grado di fondare la sua etica: il testo di Harari “Homo Deus” dichiara al contrario che siamo sempre sull’orlo di abusare della tecnologia e delle sue possibilità in modo poco etico, potendo così acquisire poteri “simili a quelli di un dio”, ma non la saggezza divina in quanto sempre a rischio di confondere “potere con saggezza”.

Per quanto riguarda il cosiddetto rigetto di Gesù, questo proviene da un’intervista dove spiega che, ovviamente se chiedessimo ad un Rabbino cosa pensa di Gesù egli non potrà mai dichiararlo figlio di Dio morto e risorto perché la religione ebraica non prevede tale evento.

Conclusione

Yuval Noah Harari non è in alcun modo braccio destro di Schwab. Peraltro non ha mai dichiarato che l’Uomo diventerà Dio grazie al WEF, ma che avere capacità tecniche che un tempo avremmo definito divine non ci rende più saggi e bisogna avere sempre un occhio per l’etica.

Il WEF dichiara Gesù una Fake News è peraltro una bufala: sempre Harari si riferiva a quello che potrebbe dire un Rabbino a cui si cerchi di descrivere il Cristianesimo come vera fede.

Il testo che descrive questa ipotesi è peraltro ricco di ulteriori fake news, come quella dei “Death Panels” di Bill Gates e l’esistenza dei “Poteri Forti” che controllano il mondo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.