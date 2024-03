Siamo all’otto marzo, dovrebbe essere una celebrazione dei diritti raggiunti dalla donna, e stiamo a combattere col post notutto di Elodie a casa dei noinsetti. Una roba marcia, abominevole, che combina la putredine del complottismo al marciume dello sciovinismo vintage.

Il tutto con la piaga del virgolettato inventato che tanto piace a complottisti e fonti russe (categorie che spesso coincidono anche).

L’improbabile messaggio di Elodie a casa dei noinsetti

La card presenta una foto promozionale di Elodie con la didascalia inventata “andrò a casa di queli che rifiutano la farina di insetti”.

I noinsetti si sono spaccati in due insiemi entrambi odiosamente deprecabili specialmente in questo 8 marzo: quelli che hanno proposto alla nota cantante profferte erotiche (ad essere gentili) da ubriaconi da taverna e quelli che, immaginando una sorta di minaccia, hanno reagito proponendo la violenza di genere come mezzo di lotta noinsetti.

In ogni caso, commenti che squalificano sia chi li produce che la società che li ha generati.

