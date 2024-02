L’audio della madre di Navalny, creato dalle fonti russe conferma i nostri dubbi: ovvero che al Putinismo militante non basta aver gettato un oppositore politico in un gulag staliniano per pretendere, con bizzarro stupore, che se un uomo muore in un carcere-lager in un posto dove il sottozero è temperatura fissa e si toccano i meno 50 di inverno questa sia “disgrazia” e non prova della necessità di trattare i prigionieri con umanità.

Neppure basta cercare ripetutamente di assassinare la memoria di un morto, maramaldeggiando con bufale e fotomontaggi così puerili da essere non solo calunnie verso il morto, ma offensive per l’intelligenza delle persone a cui i troll filorussi le spammano

Il livore dei Filorussi si spinge a non fermarsi alle menzogne su un morto e prendersela con vedove e anziane. Vedete voi il grado di disumanità raggiunto.

La segnalazione arriva direttamente dall’agenzia stampa e di fact checking Meduza, che ci conferma la presenza di un audio di un minuto e mezzo, completamente ricostruito con AI, in cui la madre di Navalny insulta con ferocia la moglie di lui ripetendo come un disco rotto tutte le accuse delle fonti russe.

La massa di volgarità tipiche di un agglomerato con contatti con la “Manosfera”, la mascolinità ipertossica che si nutre di immagini omoerotiche di Putin a torso nudo chiamandola virilità che vede una donna forte come Yulya accusata di ogni sboccata e crudele volgarità, compreso il “non aver mai voluto vedere mio figlio”, “non essere più sposata” e altre calunnie machiste di divorzi segreti e corna.

Ovviamente non sono frasi di Lyudmila Navalnaya, che anzi ha combattuto e sta combattendo per avere giustizia per suo figlio.

In Occidente usiamo i generatori di voci a mezzo AI per convincere gli sprovveduti che Elon Musk e Giorgia Meloni vogliano vendere loro delle cryptovalute a mezzi modici

Nella Russia Putinista usano i generatori a mezzo AI per trascinare nel fango una vedova ed una donna che ha perso un figlio.

