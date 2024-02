Ci segnalano un post X contenente una affermazione di Ben Gurion che vuole usare il terrore contro gli arabi. Come visto in altri casi si tratta di un virgolettato inventato, una frase postuma attribuita per attirare like ed attenzione ad un personaggio famoso.

Si tratta di affermazioni che non tengono conto del background storico del personaggio usato, ma solo dello “shock value”, la capacità di suscitare reazioni. Abbiamo già visto in passato improbabili citazioni di un Pertini ridotto ad uno sbavante e violento cavernicolo che ruttava di “picchiare con mazze e pietre” gente durante un “discorso per la pace”. Ma anche di un Tucidide diventato novax, Cicerone diventato boomer e per finire un Pasolini teledipendente ridotto ad esprimersi con Alberto Moravia (o Alberto Sordi, la bufala non è chiara) ripetendo come un disco rotto i tormentoni televisivi di Sabina Guzzanti apparsi in TV dopo la sua morte.

Ben Gurion si unisce a questo bizzarro olimpo di falsificati.

Il virgolettato inventato di Ben Gurion che vuole usare il terrore contro gli arabi

La prima apparizione della storia viene fatta risalire al libro di Michael Bar-Zohar, Ben-Gurion. A Biography, Delacorte, New York, 1978. Nel quale però non a caso la citazione non compare e l’autore, contattato al riguardo, ha negato l’esistenza di “censure postume” che potrebbero aver rimosso la frase in ristampe successive.

Semplicemente la frase non vi è mai apparsa.

Si seguito la citazione fu attribuita al “Memorandum Koenig” del 1976, un testo interno della coalizione di governo “Allineamento” che descriveva come ridurre l’influenza della popolazione Araba in Israele che avrete capito, non contiene tale frase che peraltro avrebbe reso un memorandum interno l’equivalente grottesco del cattivo di un film di azione che fa lo spiegone prima di eseguire il suo piano.

Del resto non è la prima volta che a Ben Gurion vengono attribuite affermazioni infiammatorie, alcune posticciamente inserite in documenti a sua firma con evidenti segni di modifica.

Conclusione

L’affermazione di Ben Gurion che vuole usare il terrore contro gli arabi è un chiarissimo caso di virgolettato inventato.

