Il video (in cirillico) che parla di chitina e insetti nella Coca Cola

Ci risiamo: ci segnalano i nostri contatti il circolare di un video (in cirillico) che parla di chitina e insetti nella Coca Cola. Implicitamente conferma quello che sospettavamo, ovvero una origine russa di molte fakenews “notutto” che vede nella diffusione di bufale su insetti, clima e guerra un grimaldello per “scardinare” l’Occidente e diffondere contenuti in lingua Russa nelle varie comunità online di “controinformazione”

Il video è composto nello stesso modo dei video presenti su TikTok e relativi alla disinformazione sul tema degli insetti: la traccia audio è sostituita da una musica sincopata e spaventosa. Il video consiste in una figura femminile, di cui vediamo solo le mani (con una manicure sin troppo vistosa) che afferra delle bottiglie di Coca Cola mentre scritte in cirillico miste ad immagini di insetti scorrono sul video.

Nella foga di pubblicizzare la falsa presenza di insetti, chi ha montato il video in russo compie un grave errore: in un immagine mostra l’E120 con la foto di un insetto, ma quando la mano dalle unghie lunghissime abbranca l’etichetta il video passa a descrivere il colorante caramello, ovvero E150.

Che non contiene insetti. E neppure la chitina che invece viene riportata nella didascalia della condivisione italiana che abbiamo trovato

Possiamo ora passare alla spiegazione.

Il video (in cirillico) che parla di chitina e insetti nella Coca Cola

Il colorante E120, ovvero la cocciniglia è il cosiddetto “acido carminico”, prodotto dall’insetto Dactylopius coccus costa e un tempo usato nei prodotti rossi di pasticceria e molte altre bevande rosse come aperitivi, bitter, vermut e bevande gassate.

Fino al 2006 il rosso Campari era derivato dalla cocciniglia, che adesso è stata sostituita da nuovi coloranti di origine diversa.

Ovviamente la Coca Cola non usa l’acido carminico, che neppure è riportato negli ingredienti.

Ingredienti che contengono acqua, zucchero, anidride carbonica, Colorante E150D, acido fosforico, caffeina e altri aromi naturali.

Il colorante usato è quindi il Caramello Solfito Ammoniacale, considerato non nocivo e adatto alla dieta umana nelle dosi consigliate e preparato mediante riscaldamento controllato dei carboidrati con o senza acidi o alcali in presenza di composti a base di solfito o ammoniacali.

Senza quindi la presenza di insetti.

Inoltre non vi è presenza alcuna di chitina nella Coca Cola.

Chitina protagonista di diverse fake news che la vedono falsamente accusata di essere tossica, insalubre e nociva per il consumo umano. Bufale di cui ci siamo occupati qui.

Conclusione

Esiste un video (in cirillico) che parla di chitina e insetti nella Coca Cola. Nella Coca Cola non vi è uno e l’altro elemento.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.