L’improbabile elenco delle celebrità morte improvvisamente nel 2022 era in realtà tutt’altro. Una misapproriazione dei “notutto” col loro tipico linguaggio.

Il riferimento ovvio è alla frase “nessuna correlazione” e altre perifrasi (come abbiamo visto) amatissime dalla comunità novax.

Si tratta del tentativo di suggerire (goffamente evitando i filtri dei social) che i vaccini causino morti ed effetti collaterali improvvisi, contemporaneamente associando nella mente di soggetti impressionabili il vaccino a parole nocive.

Noterete che Pingu e Charlie Brown non possono essere morti di vaccino, e nell’elenco appaiono persone chiaramente defunte per altre cause, come l’attore e karateka Jason David Frank, il cui decesso è stato attribuito ad un suicidio causato dall’esacerbata depressione incidente in vicende familiari complesse.

L’improbabile elenco delle celebrità morte improvvisamente nel 2022

Abbiamo quindi un elenco che comprende personaggi immaginari, Jason David Frank morto per suicidio, Angela Lansbury morta di vecchiaia a 97 anni, Robbie Coltrane colpito da una osteoartrosi di lunghissimo periodo e Shinzo Abe, ferito a morte da un attentatore scontento per le sue teorie politiche.

Il lupo novax perde il pelo e non il vizio: non è la prima volta che “elenchi di morti” vengono attribuiti al “siero” senza verificare i veri motivi della morte.

Un intero “studio scientifico”, o meglio accreditato come tale, in passato si è basato su elenchi di “atleti morti” di cui buona parte risultano essere in vita ancora oggi.

La foto va detto esiste: è stata estrapolata dal suo contesto originale dalle creazioni di Chris Barker, artista britannico che ricorda ogni anno i decessi dell’anno appena finito.

A prescindere dalle cause.

Si tratta quindi di una foto priva del contesto originale, estrapolata e gettata in pasto alla folla sapendo che nessuno avrebbe verificato.

Conclusioni

L’immagine è un montaggio artistico di personaggi immaginari, attori e celebrità defunti per qualsiasi causa nel 2022. Elenco che comprende vecchiaia, malattia, attentati e suicidi.

Sia presso il CDC Americano che presso l’ISTAT in Italia non si registra statistica alcuna di incrementato decesso da vaccino.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.