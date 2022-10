È morto Robbie Coltrane, l’Hagrid della saga di Harry Potter. Il gigante buono che spiega a Harry Potter che sì, “lui è un mago”, volto gentile e amato della saga televisiva ma non solo.

Robbie Coltrane, pseudonimo di Anthony Robert McMillan era un attore, comico e scrittore scozzese, figlio di un medico e una pianista. Orfano in giovane età, decise di dedicare la sua carriera all’arte recitata, assumendo come pseudonimo un nome ispirato al diminutivo del nome Robert e al musicista Coltrane.

Robbie Coltrane divenne così un famoso volto del piccolo schermo del Regno Unito, vincendo il Bafta Award per “Tutti Frutti”, serie di una band musicale scozzese che combinava le sue due passioni.

La sua carriera fu un continuo crescendo: fu Falstaff nell’Enrico V di Branagh, un agente del KGB nei film di James Bond “Goldeneye ” e “Il Mondo non basta”.

Ma per tutti, per molti, fu il generoso guardiacaccia Hagrid, figura gentile e paterna pronta a dispensare buoni consigli, caduto in disgrazia per le macchinazioni del malvagio Voldemort ma sempre gentile e ottimista.

Collezionista di auto d’epoca, Coltrane muore dopo due anni minati da un’osteoartrosi che l’aveva condannato sulla sedia a rotelle.

Gli sopravvivono i due figli Alice e Spencer e la moglie Rhona Gemmel, scrittrice da cui aveva divorziato.

