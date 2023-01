L’improbabile boicottaggio di McDonald’s contro le cavallette (e altri marchi) è la prova che le bufale funzionano esattamente come le pandemie, e col meccanismo a cui siamo abituati

Una bufala nasce, si diffonde, viene smentita e per sopravvivere al vaccino dell’informazione tenta di mutare in varianti sempre più grottesche. Ricorderete la fake news delle “Marche che dal 23 gennaio venderanno cibo con farina di insetti nascosta“.

Il 23 gennaio è passato, ma la bufala sopravvive imbarcando nuovi marchi.

L’improbabile boicottaggio di McDonald’s contro le cavallette (e altri marchi)

L’invito al boicottaggio di McDonald’s ed altri grandi marchi è la conseguenza diretta della smentita iniziale.

Guardate le date: semplicemente i viralizzatori, resisi conto che il 23 gennaio non era successo assolutamente niente di quanto paventato e che ogni “novel food”, per le ragioni che abbiamo ampiamente descritto deve comunque essere segnalato in tutti i suoi ingredienti, hanno deciso di rilanciare il messaggio togliendo l’orizzonte datario e aggiungendo nuove marche.

Un po’ come le grandi sette apocalittiche dei tempi passati, una volta fornita la data dell’Apocalisse e visto che la stessa non si era realizzata, si limitavano a dichiarare di essersi sbagliate e che l’Apocalisse sarebbe arrivata in futuro o distribuire pacche sulle spalle dei fedeli dichiarando che l’Apocalisse si era avverata, ma grazie al sacrificio tutti era stata sconfitta.

I motivi tecnici, legali, biologici e fisici per cui è impossibile avere sugli scaffali o nei fast food un cibo a base di insetti che non sia espressamente dichiarato come tale le abbiamo descritte in questo articolo, che dovreste leggere per una maggiore comprensione.

Ulteriori bufale simili hanno colpito Barilla, dichiarando la “Carta del Mulino”, manifesto ecosolidale che propone, tra l’altro, la non uccisione degli insetti impollinatori prevede il consumo alimentare di api e farfalle: proprio gli insetti che Mulino Bianco si impegna a far sopravvivere per il loro ruolo nell’ecosistema.

Conclusione

Non ha alcun senso un boicottaggio di McDonald’s contro le cavallette e altri marchi. Sarebbe basato su premesse infondate e mistificatorie, compatibili con la campagna di discredito del consumo di insetti, costruita su basi ideologiche di attacco all’Occidente ed all’UE più che su dati reali.

