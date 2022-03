Le prime dichiarazioni di Chris Rock su Will Smith dopo lo schiaffo: “Sto ancora elaborando”

Dopo giorni in cui lo schiaffo dell’attore al comico durante la notte degli Oscar ha tenuto banco su tutti i social, sono arrivate le prime considerazioni a caldo di Chris Rock su Will Smith. Dell’incidente avvenuto sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles abbiamo parlato in questo articolo. Nelle ultime ore è stata forte l’attesa per una dichiarazione da parte del comico. Rock, infatti, era atteso al Wilbur Theatre di Boston per un suo show di stand-up comedy.

La notizia è riportata da Variety e ripresa anche dai media nostrani, che sui social ha anche postato l’audio del suo intervento durante lo show a Boston. A seguito di quanto accaduto a Los Angeles durante il weekend, l’esterno del Wilbur Theatre era assediato dai giornalisti. Ad attendere Chris Rock c’erano 1000 spettatori, che lo hanno accolto con una standing ovation una volta giunto sul palco. Poco dopo, il comico ha rotto il silenzio.

Come è stato il vostro fine settimana? So che volete sapere del mio, ma per adesso non ho troppo da dire su quello che è successo domenica sera, non ci sono ancora battute in merito a quello. Quindi ve la faccio breve, per stasera ho un intero spettacolo da portare in scena e l’ho scritto prima di questo fine settimana. Riguardo agli Oscar, sto ancora elaborando quello che è accaduto. Quindi ad un certo punto, parlerò di quello che avete visto e sarà divertente.

Qualcuno dal pubblico ha urlato: “Fu*k Will Smith”, ma Chris Rock lo ha ignorato e ha chiesto alla platea di lasciargli proseguire lo show. Probabilmente, chi si aspettava un commento più approfondito di Chris Rock su Will Smith è rimasto deluso in quanto il comico ha dichiarato di trovarsi ancora in una fase di elaborazione. Non si esclude che il comico possa dire la sua nei prossimi giorni.

