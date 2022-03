Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock per quella battuta su Soldato Jane agli Oscar: i retroscena e le scuse

È opinione diffusa che dietro lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la notte degli Oscar vi sia stato un copione. Nei fatti, l’attore ha raggiunto Chris Rock sul palco per poi sferrargli un colpo in pieno volto dopo che il comico si è concesso una battuta su Jada Pinkett Smith. La scena si è consumata di fronte alle telecamere.

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock

Mentre Chris Rock annunciava il vincitore della categoria Miglior Documentario ha fatto un breve monologo, durante il quale si è lasciato andare in una battuta su Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith, affetta da alopecia e per questo con i capelli rasati a zero. Rock ha affermato che Mrs Smith sarebbe perfetta per interpretare G. I. Jane 2, potenziale sequel del film Soldato Jane in cui Demi Moore recita con i capelli rasati a zero. Jada Pinkett Smith ha sollevato gli occhi al cielo, infastidita, e il marito si è alzato dalla sedia per raggiungere Chris Rock sul palco e colpirlo con uno schiaffo sonoro.

“Keep my wife’s name out of your fuckin’ mouth!/Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua bocca del ca**o”, ha gridato Will Smith a Chris Rock una volta tornato al suo posto.

Le scuse di Will Smith

Poco dopo Will Smith è stato premiato come miglior attore protagonista per il suo ruolo nel film Una Famiglia Vincente – King Richard, e durante il discorso si è scusato in lacrime per l’accaduto.

Voglio scusarmi con l’Academy. Voglio scusarmi con tutti i miei colleghi candidati. Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo per aver vinto un premio. Non si tratta di vincere un premio per me. Si tratta di essere in grado di offrire una luce a tutte le persone.

Intanto la polizia della contea di Los Angeles ha fatto sapere di essere a conoscenza dell’accaduto e ha riferito che Chris Rock non intende sporgere denuncia nei confronti di Will Smith.

