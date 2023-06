L’attore Ettore Bassi non ci ha lasciati: finta malattia dirompente oggi

Non si parla da un po’ di tempo dell’attore Ettore Bassi, ma oggi tocca menzionarlo non per il ritorno sul grande schermo, quanto per una fake news in merito ad una fantomatica malattia che in realtà nasce dal solito titolo acchiappaclick. Puntualmente segnalato da coloro che si soni imbattuti nel solito sito, che non citiamo per non regalare pubblicità. Un po’ come avvenuto in mattinata, quando abbiamo affrontato il clickbait relativo a Cristiano Malgioglio, occorre gettare per l’ennesima volta acqua sul fuoco.

No, non è morto l’attore Ettore Bassi: non esiste alcuna malattia di cui preoccuparsi

Il motivo? Da alcune ore è apparso in rete un pezzo che titola “Ettore Bassi, il grande attore se n’è andato: l’addio è dolorosissimo per tutti“. Ora, onestamente parlando, alzi la mano chi per qualche secondo non abbia creduto che l’attore fosse morto dopo aver letto “un’opera d’arte” del genere. Effettivamente, è questo l’obiettivo della “redazione” in questione, vale a dire lasciar credere che il personaggio famoso di turno sia passato a miglior vita, salvo poi dirci cose molto diverse all’interno dell’articolo.

In questo caso specifico, ad esempio, si evidenzia come l’attore Ettore Bassi da tempo abbia lasciato il mondo della tv. Non è dato sapere se per scelta propria, o per valutazioni degli addetti ai lavori. Non è questo l’elemento centrale del discorso di oggi, in quanto i titoli sul presunto addio all’uomo riguardano proprio l’evoluzione della sua carriera. Nessuna malattia, ma soprattutto niente Ettore Bassi morto. A differenza di quello che si potrebbe credere attraverso il suddetto articolo.

Ormai è prassi utilizzare un approccio del genere per tre o quattro siti. Attendiamo che i vari algoritmi comprendano il giochino, bastonandoli come si deve. Parliamo sia di Google, sia di Facebook. Per quanto ci riguarda, possiamo soltanto smentire sia le voci sulla fantomatica malattia dell’attore Ettore Bassi, sia quelle secondo cui sarebbe morto.

