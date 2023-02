Ci segnalano i nostri contatti un testo virale diffuso su WhatsApp, un appello dei “Veggenti di Medjugorge per l’Ucraina” (sic!)

Ovviamente, l’errore è già nel testo, e tradisce il fatto che il presunto appello è il riciclo postumo di un testo passato.

L’appello riciclato dei “Veggenti di Medjugorge per l’Ucraina”

Ripetiamo prima che ci sia la solita gazzarra nei commenti: non abbiamo nulla in contrario al fatto, secondo la propria coscienza, qualcuno possa decidere di rivolgere il proprio personale senso religioso verso qualcosa.

Quindi se uno ritiene di voler pregare per l’Ucraina, in quanto credente, non verremo certo a casa sua a dirgli di non farlo, anzi.

Ma dovrà farlo in fede e coscienza, non in quanto incitato da una Catena di S. Antonio, pratica che la stessa Chiesa Cattolica riconosce come Superstizione.

Il motivo per cui persino il Catechismo della Chiesa Cattolica (Parte Terza, Sezione Seconda, art. 2111) considera le catene di S. Antonio superstizione è lo stesso per cui vi invitiamo a diffidare dalle Fake News: essi sono strumenti con cui, sia pure in buona fede, si fa permeare superstizione e credulità allontanando l’individuo, fedele o meno, dal pensiero critico e rendendolo così vittima di ogni possibile fake news e informazione non verificata.

Come hanno evidenziato i colleghi di BUTAC, questo stesso appello circola ininterrotto almeno dal 2014 variando solo il conflitto di cui si tratta.

Rendendo quindi impossibile asseverarne la veridicità.

Conclusione

L’appello riciclato dei “Veggenti di Medjugorge per l’Ucraina” è in realtà un appello riciclato, errore nel nome del luogo di devozione compreso.

