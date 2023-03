“L’aereo pesa troppo, qualcuno deve scendere”: questo un contenuto virale, anzi viralissimo, lanciato su Alessia Tarquinio, in arte “LaTarqui”, amatissima giornalista (apparsa su Sky nelle vesti di reporter sportiva) per professione, improvvisata traduttrice per necessità.

E nella sua veste di improvvisata traduttrice la “conduttrice di reporter immaginari” ha tratto in inganno il mondo del giornalismo

“L’aereo pesa troppo, qualcuno deve scendere”: LaTarqui diventa “hostess”

L’occasione fa l’uomo ladro e costringe la giornalista ad intervenire. Così, in un volo German Airways (inzialmente indicato come Ita Airways) rimandato per motivi tecnici Alessia Tarquinio viene costretta a intervenire dovendo fungere da traduttrice e mediatrice per la surreale soluzione al problema: far scendere qualcuno perché l’aereo pesa troppo.

Il tutto condito dalla sua grande ironia e simpatia nonostante la situazione.

Il video viene ripreso: e LaTarqui scopre dai social di essere stata promossa sul campo ad hostess (ad esempio qui e qui), strappando qualche risata e la controproposta che sia invece la presunta hostess ad uscire.

La reazione della Tarquinio non si è fatta certo attendere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Tarquinio (@latarqui_)

In una sua storia Instagram ella paragona le sue gesta a quelle dei personaggi del noto film “L’aereo più pazzo del mondo”,. per passare a ricordare all’ANSA di essere “ancora una collega con tesserino” e rassicurare gli amici a casa di non aver perso il lavoro per essersi data alla carriera di hostess cinematografica.

Conclusione

“L’aereo pesa troppo, qualcuno deve scendere” non è l’opera di una hostess, ma la traduzione della brillante e solare Alessia “LaTarqui” Tarquinio, giornalista e, scopriamo, gran cinefila, costretta al ruolo di mediatrice dai fatti e promossa hostess dai social.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.