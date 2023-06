La Russia interferisce con l’uso del GPS nel Baltico: e questo per difendersi da eventuali attacchi coi droni Ucraini. Questa la notizia fornita da Bloomberg che dimostra almeno due cose.

La prima è che, anche senza le armi occidentali che potrebbero rendere le ambizioni coloniali di Putin un boccone troppo amaro e impegnativo da mandar giù, l’Ucraina-Davide riesce a spaccare la testa della Russia-Golia a colpi di fionda benissimo.

La seconda è che la Russia si conferma essere il pessimo vicino che ha spinto la Finlandia tra le braccia della NATO. Quel genere di stato coloniale pronto a porre il suo interesse prima di tutto, vedendo il vicino come una colonia da depredare o un ostacolo di cui ignorare le esigenze.

La Russia interferisce con l’uso del GPS nel Baltico

L’Estonia si trova quindi con pesanti problemi dovuti ai tentativi della Russia di interferire con la navigazione satellitare per rendersi meno aggredibile da eventuali attacchi ucraini.

La Finlandia parimenti conferma che l’aviazione ha dovuto ricorrere a misure alternative, ma che i voli di linea non sono rimasti danneggiati.

Assieme all’incremento delle difese aeree dopo l’arrivo di due droni sulla Piazza Rossa, possiamo quindi archiviare due dei cavalli di battaglia del Putinismo.

Il primo è che la Russia non si spingerebbe mai a recare danno agli stati confinanti per trarne vantaggio: come visto, lo fa. Il secondo è che la Russia non sia impensierita dalla controffensiva Ucraina. Come per le sanzioni, di cui chiedono la rimozione ogni due per tre nonostante neghino i loro effetti, i Russi sanno di essere in una guerra che rifiutano di chiamare per nome.

