Ci segnalano i nostri contatti il video di una fibbia massonica accanto alla Regina Elisabetta. Veramente, scarsamente un video.

Poco più che una gif animata con una musica. Una “scare chord”, un “accordo musicale di paura” che mostra la Regina Elisabetta con una figura vestita di blu al fianco.

Lo zoom sulla figura vestita di blu mostra una presunta fibbia massonica. L’accordo spaventoso sale in un crescendo da film horror.

Crescendo che serve a nascondere come l’immagine sia del tutto decontestualizzata a scopo complottistico.

Ciò mediante il meccanismo del “microshock” emotivo. Se crei un contenuto in modo da spaventare o scioccare l’interlocutore, ne paralizzerai temporaneamente le facoltà razionali.

Lo stimoli così ad accettare il contenuto senza approfondire. In questo caso unendo il dato “massoneria” alle infinite fake news relative alla Regina Elisabetta.

Personaggio considerato parte dei “Poteri Forti” che controllano il mondo, detentrice di poteri e facoltà negati ai comuni mortali e altri residui degni più di un fumetto che della vita reale.

La presunta fibbia massonica accanto alla Regina Elisabetta ha una spiegazione logica

Partiamo da una premessa: la costruzione immaginifica della Massoneria come “Capo dei Capi” dei Poteri Forti è un tipico caposaldo del complotto.

Vi stupirà sapere che la “Loggia del Leopardo” di Howard Cunningham in Happy Days è a tutti gli effetti una Loggia Massonica.

Nei paesi anglosassoni una Loggia Massonica è poco più che una bocciofila evoluta, un gruppo di persone che condividono determinati ideali e si dedicano a cause comuni.

La foto suddetta è del 2013 e raffigura un’infermiera del Royal Masonic Hospital.

Stupidi questi Poteri Forti a mettere l’insegna “Ospedale Massonico” direttamente davanti ad un edificio no? Per il popolo del Complotto sarebbe come mettere un cartello “Covo segreto dei Poteri Forti” davanti ad un asilo.

In realtà nell’ecosistema inglese, proprio perché tecnicamente una loggia massonica non è affatto “il covo del male” che i complottisti descrivono, una Loggia Massonica può aprire un ospedale.

Può fondare un ospedale, che dal 1933 può diventare un’eccellenza nazionale, e può capitare che infermiere ricevano formazione in scuole legate al Royal Masonic Hospital e riceverne stemmi ed uniformi.

Senza scomodare i Poteri Forti.

