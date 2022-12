La moglie di Zelensky su un jet privato con abiti firmati Gucci: attenzione alla bufala

Sui social sta prendendo piede un’immagine che mostra la moglie di Zelensky a bordo di un jet privato con addosso un outfit firmato da Gucci.

Chi pubblica il post si riferisce al recente incontro tra Olena Zelenska e Brigitte Macron a Parigi avvenuto il 12 dicembre, aggiungendo dettagli di fantasia.

La moglie di Zelensky su un jet privato e con abiti Gucci: il tweet

Il tweet recita:

La moglie di Zelensky va a Parigi e chiede l’elemosina per denaro e beni, poi, secondo quanto riferito, fa acquisti folli per 40.000 €. Il negozio è sull’Avenue Montaigne, riferiscono gli impiegati disgustati, senza però tenere conto del diritto innato all’eleganza sul jet privato.

La foto è ritoccata

Le immagini ritoccate sulla moglie di Zelensky sono un fenomeno quasi tipico dei social da quando il 24 febbraio 2022 è iniziata l’invasione della Russia di Putin in Ucraina. Ad Olena Zelenska sono stati attribuiti saluti romani e vacanze in Costa Azzurra, ma in tutte queste occasioni si è trattato di fotomontaggi.

Anche a questo giro siamo di fronte ad una rielaborazione grafica. Come ricostruiscono altri debunker, la foto originale è comparsa sui social il 18 agosto 2022 sul profilo di Richard Heart, fondatore della moneta virtuale HEX e quindi personaggio legato al mondo delle criptovalute.

Conclusioni

La foto che mostra la moglie di Zelensky su un jet privato e con capi firmati Gucci è dunque un fotomontaggio su un originale pubblicato da Richard Heart.

