La Juve ha già bloccato Osimhen per il dopo Vlahovic: occorre prudenza oggi

Necessaria tanta prudenza, oggi, per tutti coloro che stanno alimentando le voci sul possibile trasferimento di Victor Osimhen alla Juventus in vista della prossima stagione. Il giocatore nigeriano, come tutti sanno, a fine mercato è finito in prestito al Galatasaray dopo aver rotto con il Napoli. Secondo diversi addetti ai lavori, a partire da un esperto del calibro di Fabrizio Romano, l’attaccante non indosserà mai più la maglia azzurra, nonostante l’accordo preveda il ritorno in Italia al termine della stagione.

Victor Osimhen alla Juventus nel 2025: massima prudenza richiesta a tutti oggi

Ora le voci sul possibile passaggio alla Juventus, dopo aver trascorso il fine settimana a chiarire la questione relativa agli applausi ricevuti da Antonio Conte allo Stadium al fischio finale dell’anticipo di sabato scorso. Occorre come sempre fare molta attenzione quando prendono piede “bombe” di calciomercato del genere, anche perché notizie simili per forza di cose rischiano di alimentare tensioni social tra i tifosi dei club coinvolti.

A tal proposito, i rumors su Osimhen alla Juventus non fanno certo eccezione. La fonte, oggi, è il giornalista Paganini della RAI, a detta del quale l’attaccante nigeriano potrebbe diventare obiettivo concreto dei bianconeri qualora a fine stagione dovesse arrivare l’offerta giusta per Vlahovic. A maggior ragione, se consideriamo che l’attaccante serbo stia facendo non poca fatica a trovare l’intesa con Thiago Motta. Un condizionale che, secondo alcuni titoli osservati in rete, è diventato quasi certezza.

Al momento non ne parlano gli altri operatori, motivo per il quale sarebbe opportuna grande prudenza tra gli utenti in rete, quando si parla del potenziale trasferimento di Osimhen al Napoli. Anche perché un accordo tra i club sarebbe tutt’altro che semplice vista la loro rivalità. Staremo a vedere chi avrà ragione e giugno e come si muoveranno queste squadre.

