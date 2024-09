Enorme malinteso sul giro di campo di Conte allo Stadium e sugli applausi ricevuti

Ha preso piede tra ieri sera e questa mattina un malinteso riguardante Antonio Conte, in merito a quanto avvenuto dopo il fischio finale della sfida tra Juventus e Napoli. Il tecnico dei partenopei, infatti, sul campo ha imbrigliato Thiago Motta, tornando a casa con un punto tutto sommato più che buono per la classifica della sua squadra. Una risposta importante, che la dice lunga sulle ambizioni di Lukaku e compagni, che potrebbero andare ben oltre la semplice qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Grosso malinteso sul giro di campo di Conte allo Stadium e sugli applausi ricevuti dai tifosi della Juventus

Il fraintendimento del giorno, però, ha poco a che vedere con il calcio giocato. Esattamente come avvenuto alla vigilia del match, stando anche a quanto vi abbiamo riportato con un altro articolo, sui social è stato ricondiviso un contenuto “divisivo” nei suoi confronti. Oggi come allora, tocca portare all’attenzione dei nostri lettori alcuni chiarimenti, in modo che non venga lasciato nulla al caso. Vediamo come sono andate le cose, vista la solita disinformazione che si fa in circostanze simili.

In pratica, su Facebook corre voce che non ci sia stato alcuno scambio di applausi tra Antonio Conte ed i suoi ex tifosi della Juventus, al punto che il giro di campo del tecnico si sarebbe limitato ad una sorta di “affacciata” verso il settore ospiti occupato dai sostenitori partenopei. Ora, se da un lato è vero che l’allenatore pugliese si sia diretto in prima istanza verso quello spicchio, è altrettanto vero che poi abbia completato il giro di campo interagendo anche coi tifosi “locali”.

Gli stessi tifosi della Juventus, poi, hanno risposto ricambiando l’applauso. Quello di ieri è stato il primo ritorno di Antonio Conte a Torino da avversario e con lo stadio aperto al pubblico, visto che i precedenti con l’Inter si erano disputati a porte chiuse. Il video a seguire dimostra che il tecnico abbia poi proseguito il suo giro.

