Bufera su Antonio Conte per le parole sulla Juventus: tanti tifosi partenopei l’hanno presa male

Non sono piaciute a tanti tifosi del Napoli alcune dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri da Antonio Conte, in occasione della conferenza stampa con la quale il tecnico ha presentato la sfida alla Juventus. A conti fatti, si tratta del primo ritorno a Torino contro la sua ex squadra “aperto al pubblico”, visto che i due precedenti quando era l’allenatore dell’Inter si giocarono a porte chiuse per il Covid. Insomma, un motivo in più per guardare con grande interesse l’anticipo di sabato, in programma alle ore 18.

Ore calde per Antonio Conte dopo le parole sulla Juventus: diversi tifosi partenopei non l’hanno presa bene

In un contesto nel quale il tecnico finisce spesso al centro di fake news, come osservato in estate quando qualcuno aveva dato per certa la sua firma al Milan, occorre prendere atto di un trend social molto particolare. Conte, infatti, ieri ha ribadito che per lui sarà una grande emozione tornare allo Stadium da avversario, mentre alcune testate contestualmente hanno fatto presente che il tecnico disponga ancora di una residenza a Torino, dove la sua famiglia si trattiene maggiormente rispetto ad altri posti Elementi che hanno innescato commenti di tifosi del Napoli non proprio teneri:

“Non mi è piaciuto oggi,,anche la societa calcio Napoli vuole sempre vincere. Potevi dire che oggi pensi solo al Napoli invece di fare il ruffiano, poi dire ‘quando giocherai in altre squadre?’ Mah!”;

“Lo potevi dire che finchè sarai a napoli anche contro la tua fede comunque sarà sempre forza napoli.altrimenti ci fai capire che se uscissimo sconfitti da torino tu saresti ugualmente contento”;

“Si vede lontano un miglio che sei juventino. E allora torna a Torino”.

A questi, poi, si aggiungono decine di commenti dello stesso tipo. Va detto, comunque, che altri tifosi abbiano mostrato maggior buon senso, senza riservare critiche tanto dure ad Antonio Conte. Solo domani sapremo quale sarà realmente la reazione della curva juventina al ritorno di Conte davanti al pubblico bianconero.

