La foto di Biden che tocca il sedere di Zelensky è un falso

È stata realmente scattata una foto che mostra Biden mentre tocca il sedere di Zelensky? Il presidente degli Stati Uniti e il leader ucraino si sono incontrati a Washington e le immagini che hanno documentato l’evento, certamente, non sono mancate.

Tra queste, secondo alcuni post comparsi sui social, ce ne sarebbe una che mostra Joe Biden con una mano sul sedere di Volodymyr Zelensky.

Biden tocca il sedere di Zelensky: la foto

“Cosa non si fa per ottenere i missili Patriots”, scrive su Facebook chi condivide l’immagine. Con la stessa narrazione della bufala dell’immagine di Matteo Renzi con una mano sul fondoschiena di Michelle Obama, anche a questo giro non esistono riscontri ufficiali su Biden che tocca il sedere di Zelensky.

L’immagine è un fotomontaggio

Con una semplice ricerca inversa per immagine, risaliamo all’origine dello scatto. La foto originale è stata pubblicata da Jill Biden il 22 dicembre 2022 sui social, a questo indirizzo.

Conclusioni

La foto di Joe Biden che tocca il sedere a Zelensky è dunque un fotomontaggio da un’originale pubblicata da Jill Biden nel giorno dell’incontro tra il leader ucraino e l’inquilino della Casa Bianca.

