La fake di Papa Francesco che assegna “un posto in Paradiso ai pedofili” è un messaggio virale che ci è stato segnalato, diffuso da diversi account social

In realtà, come avrete capito, si tratta di parole mai pronunciate dal Santo Padre, mescolate a frammenti decontestualizzati di discorsi più ampi e di significato diverso

Secondo il testo che ci avrebbero segnalato, il Papa avrebbe assicurato che Dio ha creato i Pedofili per dare loro un posto speciale in Paradiso, che avrebbe annunciato che “Gesù è Satana” e protetto i pedofili stessi.

In realtà, dall’analisi del discorso “La protezione dei minori nella Chiesa”, da cui sono tratte alcune delle citazioni usate per sostenere che Papa Francesco abbia dichiarato le altre cose descritte, non vi è traccia delle teorie associategli.

Né l’equivalenza Gesù-Satana, né il bisogno di “tutelare i Pedofili in quanto affetti da una misteriosa malattia”.

L’unica citazione riscontrabile è quella in cui il Pontefice descrive la pedofilia come esistente in diverse società del passato, ma lo fa con aperta condanna del fenomeno, dapprima paragonandola ai sacrifici del Paganesimo e poi cercando di attribuire alla stessa la cifra comune, in ogni epoca e luogo dell’abuso della posizione di potere.

Dall’antichità fino al turismo sessuale (esplicitamente citato) passando alla pedofilia nelle famiglie e nelle parrocchie, Bergoglio al contrario della teoria attribuitagli, evidenzia che il pedofilo si presenterà sempre abusando della sua immagine di “figura di autorità”, per forza di cose.

Siccome la pedofilia è un grave crimine che si concreta quando un adulto compie atti sessuali con un minore, diventa lapalissiano che solo per tale fatto l’adulto millanterà sul minore l’autorità data dal peso dei suoi anni, se non da circostanze che gli danno autorità e potestà (essere un parente, un sacerdote, un insegnante, un turista sessuale pronto a pagare la tratta degli schiavi moderna…).

Per quanto riguarda la Chiesa stessa, il Santo Padre reagisce così

Vorrei qui ribadire chiaramente: se nella Chiesa si rilevasse anche un solo caso di abuso – che rappresenta già di per sé una mostruosità – tale caso sarà affrontato con la massima serietà. Fratelli e sorelle: nella rabbia, giustificata, della gente, la Chiesa vede il riflesso dell’ira di Dio, tradito e schiaffeggiato da questi disonesti consacrati. L’eco del grido silenzioso dei piccoli, che invece di trovare in loro paternità e guide spirituali hanno trovato dei carnefici, farà tremare i cuori anestetizzati dall’ipocrisia e dal potere. Noi abbiamo il dovere di ascoltare attentamente questo soffocato grido silenzioso.

Ribadendo altresì

la ferma volontà di proseguire, con tutta la forza, la strada della purificazione, interrogandosi su come proteggere i bambini; come evitare tali sciagure, come curare e reintegrare le vittime; come rafforzare la formazione nei seminari […] Si cercherà di trasformare gli errori commessi in opportunità per sradicare tale piaga non solo dal corpo della Chiesa ma anche da quello della società

Il contrario di quanto detto nelle condivisioni, no?

Conclusione

La fake di Papa Francesco che assegna “un posto in Paradiso ai pedofili” si rivela essere una notizia alterata e mistificatoria. Si basa sostanzialmente sulla dialettica della “controinformazione” per cui ogni personaggio sgradito viene dipinto come un pedofilo, un satanista o ambo le cose.

