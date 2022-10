Lula con una statua di Satana a San Paolo echeggia la presunta immagine di Draghi col satanello di cristallo (che poi era una colombella stilizzata) e fa parte di un ricco filone di brutti Photoshop a tema satanista.

Riconosciamo l’ispirazione, ci siamo passati anche noi e siamo stati accusati anche noi. Per i “leoni guerrieri notutto” chiunque non sia dalla loro parte deve essere un pedofilo satanista dei Poteri Forti. Poteri Forti in grado di dominare occultamente il mondo cancellando ogni loro traccia salvo posare gioiosamente coi satanelli satanici in modo che Banana33, Fragolina79 e chiunque abbia una tastiera possa scoprirli.

Come nel caso di Lula con una statua di Satana a San Paolo

Ovviamente, un tarocco scontornato malissimo con le dita messe in posizioni varie.

Lula con una statua di Satana a San Paolo: satanelli Photoshop per tutti

Non abbiamo bisogno di scomodare strumenti di analisi forense delle immagini (che corroborano comunque quanto detto) per confermarvi che si tratta di una fake. Una immagine composta mediante Photoshop assembiando l’immagine del solito satanello con uno scatto del 2021.

Uno che ritrae il candidato alla presidenza Lula in posa con una statuina di se stesso, scattata dal fotografo Ricardo Stuckert

Boa noite do Lula com seu mais novo Lulinha (na sarrada)! #equipeLula 📷 @ricardostuckert pic.twitter.com/GJmGKAJr21 — Lula 13 (@LulaOficial) October 7, 2021

Statuina “coperta” in Photoshop dal satanello malamente incollato per occultarne la presenza.

Come abbiamo visto l’accusa strumentale di satanismo appare spesso nel mondo del complottismo, ma in questo caso anche nella politica. Sui social in questo periodo elettorale sono infatti apparsi video e messaggi in cui Lula viene descritto come “draconiano luciferino affine a Satana ed alle religioni Wicca”. In almeno un caso la netta replica dello staff di Lula ha costretto qualcuno di coloro che proponevano tale teoria a ritrattare pubblicamente accusando strumentalizzazione delle sue affermazioni.

“Se c’è qualcuno posseduto dal demonio è Bolsonaro”, ha dichiarato Lula in campagna elettorale. Lula viene definito dal suo staff “cristiano, cattolico, cresimato, sposato e fedele”.

E in ogni caso, non crediamo nessuno circolerebbe con satanelli brutti davanti alle chiese.

