Insistono su Aurora Baruto picchiata, incinta e morta: tutte le smentite del caso

In queste ore ci sono diversi utenti che insistono su una serie di fake news che partono dalla notizia mai confermata su Aurora Baruto picchiata. Una bufala bella e buona che, come riportato attraverso un articolo pubblicato pochi giorni fa sul nostro sito per provare a far luce sulla vicenda, ne ha alimentate altre. Basti pensare a chi la sta dando per morta dopo l’aggressione, aggiungendo tra le altre cose che al momento della tragedia la nota TikToker fosse anche incinta. Giusto per rendere la storia più condita.

Smentite varie su Aurora Baruto picchiata, incinta e morta oggi 19 giugno

La premessa, dunque, è d’obbligo, in modo da sgombrare il campo da ogni dubbio. Chi parla di Aurora Baruto picchiata, incinta e morta sta alimentando falsità a ripetizione. La colpa ovviamente è di chi divulga queste notizie mai verificate, magari preoccupando non poco persone vicine al personaggio di TikTok, ma soprattutto di chi ha ha dato vita a tutto questo. Un video YouTube con titolo acchiappaclick, creato per ottenere un tornaconto personale, pur essendo consapevole l’utente in questione di concentrarsi su falsità.

La realtà dei fatti è questa, anche perché in queste ore sui social si trovano diversi documenti che confermano l’ottimo stato di salute della ragazza. Fortunatamente tutte le voci di questi giorni sono non veritiere. Basti pensare al fatto che lei stessa abbia dato appuntamento ai suoi seguaci per un appuntamento in programma questa domenica, il 19 giugno, presso un centro commerciale, dove firmerà le copie del suo libro. C’è anche un video disponibile su Facebook a conferma di tutto.

Dunque, smettiamola una buona volta con la storia di Aurora Baruto picchiata, incinta e morta. La famosa TikToker sta bene per sua fortuna e sarà presente regolarmente agli eventi che la vedranno protagonista in questi giorni, in modo da firmare le copie del suo libro.

