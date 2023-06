Incompresibile la “challenge incinta” su TikTok: in cosa consiste e casi in Italia nel 2023

Non si sono mai del tutto placate le segnalazioni anche qui in Italia, a proposito dell’incomprensibile “challenge incinta“, che a quanto pare ha fatto la sua apparizione in primis su TikTok. In passato, sul nostro sito, è già capitato di dover trattare sfide poco sensate, come forse ricorderete anche attraverso il nostro ultimo articolo a tema, mentre oggi bisogna approfondire una questione evidentemente mai del tutto tramontata. Pur essendo tutto sommato sporadiche le segnalazioni nel nostro Paese.

Cosa sappiamo sulla “challenge incinta” su TikTok: il suo significao e casi in Italia nel 2023

Provando a scendere in dettagli, occorre comprendere in prima istanza il significato della “challenge incinta” su TikTok, in modo da combatterla con la giusta informazione da condividere coi più giovani. Solo capendo in cosa consiste e che ci siano stati dei casi anche in Italia nel 2023, infatti, potremo avere il giusto sguardo d’insieme affinché i rischi fisici e psicologici soprattutto per le ragazzine possano essere limitati al massimo.

Per farvela breve, la challenge incinta consiste nell’avere rapporti sessuali non protetti con ragazzi più o meno della propria età. Perde chi resta incinta, con tanto di prove che andranno condivise sui social per dimostrare quale sia stato l’esito del successio test. Nonostante TikTok in questi mesi abbia provato a mettere un freno alla challenge, arrivando spesso e volentieri a bloccare determinati contenuti, sembrerebbe che le immagini in questione abbiano iniziato a circolare anche su Telegram.

Appare evidente che per i più giovani sia solo un divertimento, senza comprendere i rischi reali connessi alla partecipazione alla “challenge incinta”. Nelle ultime settimane ci sono stati almeno due casi segnalati alle autorità, ma il timore è che ce ne siano altri al momento non di pubblico dominio. Solo con la conoscenza e con la consapevolezza che esistano sfide simili, sarà possibile approccare correttamente i più giovani.

