Cos’è la cicatrice francese su TikTok: dalla nuova challenge all’istruttoria avviata dall’Antitrust

Si parla moltissimo in queste ore di cosa sia la cosiddetta “cicatrice francese“, ultima moda di cui avremmo fatto volentieri a meno tra quelle che hanno preso piede su TikTok. Sostanzialmente, siamo al cospetto della nuova challenge diventata virale all’interno della suddetta piattaforma, ovviamente caratterizzata dal solito gesto autolesionista richiesto ai partecipanti. Non è un caso che, oggi, si parli dell’istruttoria avviata dall’Antitrust. Importante in un contesto simile capire di cosa si parli.

Approfondiamo la “cicatrice francese” su TikTok: tra la nuova challenge e l’istruttoria avviata dall’Antitrust

Ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi con un altro articolo, ma le ultime novità che arrivano dall’Antitrust evidentemente aprono nuovi scenari per quanto concerne la challenge che potrebbe dar vita a danni irreversibili per chi deciderà di partecipare. Ecco perché si può facilmente comprendere la decisione dell’ente di avviare un’istruttoria, come è stato confermato nel corso delle ultime ore da Il Fatto Quotidiano, secondo le informazioni raccolte oggi 21 marzo.

Per farvela breve, la “cicatrice francese” prevede che i ragazzini coinvolti nella nuova challenge di TikTok siano praticamente costretti a darsi dei forti pizzicotti. Lo scopo finale è quello di lasciarsi dei segni sul volto, ma è chiaro che la scarsa consapevolezza sulle potenziali conseguenze di un gesto all’apparenza banale, possa portare anche a danni non messi in preventivo. Non è un caso che la sfida in questione rientri in tutto e per tutto tra quelle che assimilabili all’incitamento al suicidio, autolesionismo ed alimentazione scorretta.

Staremo a vedere se le azioni intraprese in queste ore avrà delle conseguenze, soprattutto in termini di algoritmo su TikTok, con l’auspicio che la challenge della cicatrice francese possa incontrare dei paletti. Non è ancora chiaro, comunque, quanto il “gioco” sia diffuso in Italia, anche se a tal proposito non mancano alcune sporadiche segnalazioni del pubblico.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.