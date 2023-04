Il video di Biden che non riconosce il Primo Ministro inglese è tagliato

Il video di Biden che non riconosce il Primo Ministro inglese è tagliato, nello stile della disinformazione anti-occidentale che vede Biden, gli USA e la NATO come un nemico da criminalizzare, spesso da deridere, sovente da contrapporre ad un Putin nobilitato e deificato

E in questo caso particolare non c’è stato neppure bisogno di scomodare il fotoritocco e le AI: come per molte fake news anche nella politica Italiana è bastato tagliare un pezzetto di video per manipolarne il contenuto.

Il contenuto apparso su Twitter, ma diffuso anche su account social Italiani ed Europei, raffigura Joe Biden che stringe la mano ad un individuo accanto al Primo Ministro Inglese Rishi Sunak.

La didascalia, insinuando che lo stato mentale e fisico di Biden sia inadatto al ruolo, dichiara che lo stesso si sia sbagliato ed abbia confuso Sunak per un attendente.

Come anticipato si tratta di un contenuto falsificato e sviato, tipico della propaganda filo-russa che vede i leader del mondo occidentali deboli, malati o guerrafondai contrapponendo spesso ad essi un Putin raffigurato come una sorta di superuomo futuro leader del modo pronto a scalzare Trump nel ruolo di paladino.

Il video originale proviene da Sky News, e non a caso è titolato “Il Presidente degli USA e il Primo Ministro Inglese si stringono le mani”.

Dal video è stata infatti tagliata proprio la parte in cui i due leader si danno la mano, come da protocollo.

In un momento successivo Biden, rispettato il protocollo estende i suoi saluti agli attendenti

Il che non significa che abbia salutato Sunak: cosa che ha fatto come primo atto prima di intrattenersi con tutti i presenti e scambiare con loro qualche parola.

Conclusione

Il video di Biden che non riconosce il Primo Ministro inglese è tagliato ad arte per nascondere che Biden ha effettivamente salutato per primo Sunak, salvo poi intrattenersi con tutti i presenti.

